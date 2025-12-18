Der ecuatorianische Fußballspieler Mario Pineida von Barcelona SP wurde in Guayaquil erschossen

HQ

Der ecuatorianische Fußballspieler Mario Pineida, 33 Jahre alt, wurde in Guayaquil, der bevölkerungsreichsten Stadt Ecuadors, ermordet. Pineida wurde zusammen mit seinem Partner erschossen, und seine Mutter wurde verletzt, aber sie ist "außer Gefahr". Zwei Personen auf Fahrrädern eröffneten das Feuer, als Pineida, seine Freundin und seine Mutter einen Fleischladen verließen.

Pineida, 33, wurde in der ecuadorianischen Stadt Santo Domingo de Los Tsáchilas geboren. Seine Fußballkarriere begann er bei Independiente del Valle, wo er zwischen 2010 und 2015 als rechter oder linker Verteidiger spielte, und wechselte 2016 zu Barcelona Sporting Club in Guayaquil, wo er einer der Schlüsselspieler wurde. Er sollte am nächsten Sonntag im letzten Spiel des Jahres für Barcelona auflaufen.

Mit Barcelona gewann er zwei ecuatorische Ligen und erreichte zwei Halbfinals der Libertadores. Zwischen 2015 und 2021 absolvierte er zudem neun Einsätze für die ecuadorianische Nationalmannschaft. 2022 spielte er außerdem als Leihspieler für den brasilianischen Klub Fluminense.

Der ecuadorianische Fußballverband (FEF) äußerte seinen "tiefsten Kummer" und verurteilte die Waffengewalt, die Ecuador plagt. Ecuador ist das gewalttätigste Land Lateinamerikas, mit einem Mord pro Stunde, und Guayaquil ist eine der gefährlichsten Städte. In diesem Jahr wurden seit September fünf Profifußballer in Ecuador ermordet: Maicol Valencia, Leandro Yépez, Jonathan González, Miguel Nazareno und Mario Pineida.