Der Early Access-Start von Slay the Spire 2 wurde auf März 2026 verschoben

Wenn ihr das Hopium schon lange verwundert habt und immer noch darauf wartet, dass der Early Access-Release von Slay the Spire 2 später in diesem Jahr stattfinden wird, haben wir schlechte Nachrichten. Entwickler MegaCrit hat bekannt gegeben, dass sich der Start verzögert hat, wodurch das Spiel bis zu einem unbestimmten Datum im März 2026 verschoben wurde.

Der Grund für die Verzögerung ist typisch: Das Team möchte mehr Zeit, um das Spiel zu polieren und sicherzustellen, dass es seinen Standards entspricht, während es die Zeit nutzt, um noch ein paar coole Dinge hinzuzufügen.

Wie in einem Steam-Blogbeitrag erwähnt: "Ursprünglich hatten wir für Ende 2025 geplant, aber es stellte sich heraus, dass wir uns geirrt haben. Wir brauchen noch etwas Zeit.

"Es gibt nicht den einen dramatischen Grund. Ein paar persönliche Dinge trafen das Team (alle sind okay!), wir sagten immer wieder: 'Wäre es nicht cool, wenn...' einmal zu oft, und ehrlich gesagt, braucht das Spiel einfach mehr Feinschliff, um unseren Standards gerecht zu werden."

Eine begleitende FAQ für das Update hat auch ein paar zusätzliche Themen angesprochen, darunter dass die Veröffentlichung nicht wegen Hollow Knight: Silksong verzögert wurde, dass das Team nicht zu viel Zeit damit verbringt, neue Merchandise-Artikel und Community-Events zu erstellen, dass es nicht häufig ohne Erklärung des Entwicklerteams verschoben wird und dass es "teilweise" darauf zurückzuführen ist, dass sie dem Spiel mehr hinzufügen möchten.

MegaCrit erklärt: "Verglichen mit dem Early-Access-Start von Slay the Spire 1 (und übrigens auch seiner endgültigen 2.0-Form) hat diese neue Fortsetzung viel mehr Inhalte, die wir kaum erwarten können, mit euch zu teilen. Darüber hinaus wollen wir sicherstellen, dass wir die Qualitätslatte einhalten, die sowohl wir als auch die Gaming-Community von Early-Access-Titeln erwarten."

