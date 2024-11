Der Dokumentarfilm über George A. RomerosResident Evil gescheiterten Film wird Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen

HQ

Hollywood ist vollgepackt mit faszinierenden "Was wäre, wenn"-Geschichten, und eine der faszinierendsten ist zweifellos George A. Romeros Versuch, Resident Evil zu adaptieren. Lange bevor Paul W. S. Anderson die Kontrolle über das Franchise übernahm, hatte Constantin Film Pläne, die Welt mit dem Vater des Zombie-Genres an der Spitze in Angst und Schrecken zu versetzen.

Aus verschiedenen Gründen wurde das Projekt nie verwirklicht, aber zum ersten Mal wird uns in einem Dokumentarfilm ein Blick hinter die Kulissen gewährt, der verspricht, "alles zu erzählen". Der Regisseur des Films, Brandon Salisbury, teilte Folgendes über das Projekt mit:

"George Romero hat den modernen Horror, den modernen Zombie und schließlich Resident Evil geboren. Es ist mir eine Ehre, den Fans die unerzählte Geschichte seines wichtigsten unverwirklichten Projekts zu präsentieren, um das Vermächtnis des Mannes zu feiern, der mich dazu inspiriert hat, das Filmemachen als Karriere zu verfolgen. Ich hoffe, dass die Fans dieses ultimative Erlebnis im Survival-Horror genießen."

George A. Romeros Resident Evil - Ein Dokumentarfilm wird am 7. Januar nächsten Jahres digital veröffentlicht.

