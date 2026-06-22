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Nico Schlotterbeck, 26-jähriger Verteidiger aus Deutschland, ist einer der ersten Spieler, die sich während der Weltmeisterschaft verletzten und für den Rest des Turniers, der am 19. Juli endet, ausfielen. Selbst wenn Deutschland ins Finale kommt, wird Schlotterbeck nicht vertreten, da er nach einer "Verletzung des medialen Kollateralbands im linken Knöchel" beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen die Elfenbeinküste mehrere Monate ausfallen musste und zur Halbzeit durch Antonio Rüdiger ersetzt werden musste.

Trotz der Verletzung bleibt Schlotterbeck vorerst in den Vereinigten Staaten im Team. "Es ist ein sehr positives Zeichen, dass er zunächst im Team bleiben wird, denn er hat auch abseits des Spielfelds Einfluss", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Schlotti wird auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr vermisst werden, besonders sein hervorragendes Spiel im Aufbau."

Deutschland war bisher eines der besten Teams, das einzige neben Mexiko und den Vereinigten Staaten, das die ersten beiden Spiele gewonnen hat, und mit einer besten Tordifferenz von 7. Das Team darf derzeit keine Ersatzspieler vornehmen, daher wird Nagelsmann auf Rudiger, Jonathan Tah, Rudiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw für die Innenverteidigerposition setzen.

In der nächsten Saison wird Scholetterbeck bei Borussia Dortmund bleiben und eine Vertragsverlängerung bis 2031 unterschreiben, obwohl er von anderen Vereinen, darunter Real Madrid, gefragt wird.