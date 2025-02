Der dänische Torhüter und Man-United-Legende Peter Schmeichel bekommt eine zweiteilige Dokumentation, die jetzt verfügbar ist

HQ

Peter Schmeichel, einer der besten Torhüter aller Zeiten und eine Legende für Manchester United und die dänische Nationalmannschaft, hat seinen eigenen Dokumentarfilm erhalten, der seit dem 9. Februar auf SkyShowtime gestreamt wird. Dieser zweiteilige Dokumentarfilm mit dem Titel Schmeichel beleuchtet Peter Schmeichels Karriere, von seinen Anfängen bei den dänischen Klubs Gladsaxe-Hero und Brøndby bis hin zu Manchester United, wo er den größten Teil seiner Karriere verbrachte (von 1991 bis 1999) und in seinem letzten Jahr das Triple gewann.

Zu seinen denkwürdigsten Spielen zählte die Champions League 1999 gegen Bayern München, die United mit zwei Toren aus der Ecke in der Nachspielzeit gewann. Seine starken Auseinandersetzungen mit dem Trainer Alex Ferguson, sein Status als Legende in Dänemark (wo er 1992 die EM gewann), seine letzten Jahre bei Sporting Lissabon, sein persönlicheres und privates Leben... All das kommt in der Dokumentation vor, ein Muss, wenn man wissen will, warum Schmeichel als jemand gilt, der die Rolle des Torhüters modernisiert hat.

Der Dokumentarfilm, der als "die Geschichte einer Sportikone, eine berührende Familiengeschichte von Triumphen, Rückschlägen und persönlicher Erlösung" beschrieben wird, wurde unter der Regie von Ownen Davies gedreht und von Simon Lazenby und Victoria Barrell produziert und enthält Interviews mit Schmeichel, seiner Familie und anderen Schlüsselfiguren wie Sir Alex Ferguson, Eric Cantona oder Gary Neville.

So sehen Sie den Dokumentarfilm Schmeichel

Schmeichel wurde als SkyShowtime Original Dokumentation produziert. Er ist seit dem 9. Februar auf SkyShowtime, der Comcast/Paramount-Plattform in Europa, zu sehen, die in Ländern wie Dänemark, Finnland, Polen, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Schweden verfügbar ist.