Der CEO von Bayern München kritisiert mangelnde Schiedsrichtererfahrung im Spiel Bayern gegen PSG

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Bayern München verlor das Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain, und genau wie bei Atlético de Madrid am Vorabend protestieren der Trainer, die Vereinsführung, die Fans und die lokale Presse gegen Schiedsrichterentscheidungen, da sie glauben, ihnen wurden Chancen verwehrt.

Bayerns Trainer Vincent Kompany sagte, "es fühlte sich an, als gäbe es eine Hand, die es für uns immer auf die falsche Seite kippte", und beschwerte sich über zwei Aktionen in der ersten Halbzeit, bei denen er meint, dass PSGs Nuno Mendes eine zweite Gelbe Karte wegen Handspiels hätte bekommen (aberkannt, weil es kurz davor ein Foul gab, gleiche Geschichte wie im Atleti-Arsenal), und ein weiteres Handspiel von Joao Neves, der den Ball nach einem Kick eines PSG-Mitspielers eindeutig mit der Hand berührte (was nicht abgepfiffen wurde, da es kein Torschuss war und der Ball von einem Spieler desselben Teams kam).

"Warum ist es keine rote Karte? Ich verstehe nicht. Warum kassieren wir in Paris einen Elfmeter und bekommen hier keinen? Ich verstehe die Regeln, ich verstehe es, es ist dein eigener Spieler, der den Ball rauskickt, aber die Hand ist über dem Kopf", beschwerte sich Kompany, sagte aber, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters nichts von der Qualität von PSG abschmälern.

Und Bayern Münchens Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen ging noch weiter und wies direkt auf die mangelnde Erfahrung von Schiedsrichter João Pinheiro hin. Der 38-jährige portugiesische Schiedsrichter, der seit 2015 in der Primeira Liga arbeitet und seit 2016 von der FIFA als internationaler Schiedsrichter gelistet ist, verfügt nicht über die Erfahrung, die für ein so wichtiges Spiel nötig ist. "Es ist, gelinde gesagt, erstaunlich, dass ein Schiedsrichter mit nur 15 Champions-League-Einsätzen ein solches Spiel leiten darf. Und das könnte einige der Anrufe erklären, die er heute tätig hat", sagte der CEO.