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Paris Saint-Germain spielt zum zweiten Mal in Folge um den Champions-League-Titel und besiegt im Halbfinale Bayern München, obwohl das Spiel in München mit 1:1, 6:5 insgesamt endete. Beide Tore fielen am Ende des Spiels: Dembélé traf in der dritten Minute und jagte trotz einer Zwei-Tore-Führung weiterhin weitere Tore an, während Bayern erst in der 94. Minute mit einem präzisen Schuss von Harry Kane ausglich.

Danach wurde nur noch eineinhalb Minuten gespielt, und Bayern konnte kein unglaubliches Comeback schaffen, sodass ihre Hoffnungen auf ein Triple nach dem Gewinn der Bundesliga und DFB-Pokal auf grausamste Weise endeten.

PSG gegen Arsenal wird ein bisher nie gesehenes Finale sein, aber eine Wiederholung des Halbfinals im letzten Jahr, in dem PSG Arsenal in beiden Spielen mit 2:1 und 1:0 besiegte. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Champions League gewinnen? Denken Sie daran, dass das Finale in Budapest am 30. Mai um 18:00 Uhr MESZ und 17:00 Uhr BST beginnt.