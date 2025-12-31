New York, Neujahr, neuer Bürgermeister: Mamdani wird am 1. Januar offiziell sein Amt antreten

HQ

Zohran Mamdani wird am 1. Januar offiziell das Amt des Bürgermeisters von New York City übernehmen und damit eine neue Ära für die Stadt mit 8 Millionen Einwohnern markieren. Der 34-jährige demokratische Sozialist, der erste muslimische Bürgermeister der Stadt, wird um Mitternacht in der historischen U-Bahn-Station Old City Hall vereidigt – eine Hommage an die New Yorker aus der Arbeiterklasse, die er während seiner gesamten Kampagne unterstützt hat.

Eine öffentliche Amtseinführung folgt später am Tag im City Hall Plaza mit Musik, Reden und Auftritten von Senator Bernie Sanders und Abgeordneter Alexandria Ocasio-Cortez. Mamdani, der über 2 Millionen Stimmen erhielt und den Unabhängigen Andrew Cuomo sowie den Republikaner Curtis Sliwa besiegte, hat Mietstopps, kostenlose Busse und eine erweiterte Kinderbetreuung versprochen.

Er sammelte rekordverdächtige 2,6 Millionen Dollar für seinen Übergang und seine Feierlichkeiten und erhielt Unterstützung von fast 30.000 Spendern. Mamdani wird von seiner Wohnung in Astoria in das Gracie Mansion, die offizielle Residenz des Bürgermeisters, ziehen, während er eine Amtszeit beginnt, die sowohl von Progressiven als auch von Stadtbankern genau beobachtet wird.