Der britische Curler bei den Olympischen Winterspielen möchte beweisen, dass Sport ein sicherer Raum für LGBTQ+-Personen ist

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina beginnen in einem Monat, und Großbritannien ist eines der Lieblingsteams im Curling, nachdem sie 2023 die Weltmeisterschaft im Herrencurling und 2022 Silber bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen haben. Einer ihrer Spieler, Bruce Mouat, sprach mit Reuters über die Kraft des Sports, unterstützende Gemeinschaften für LGBTQ+-Personen zu finden.

"Ich teile meine Reise auf sozialen Medien und zeige mir, dass ich einen liebevollen Partner habe, der mich extrem unterstützt, damit ich teilnehmen und Weltmeisterschaften gewinnen kann, dass er da ist und wir uns umarmen können. Das auf eine etwas andere Plattform zu stellen, wird hoffentlich andere in der Community motivieren.

"Es muss kein Spitzensport sein, sie können einfach Sport machen. Ich möchte nur beweisen, dass es ein sicherer Ort für die Menschen ist", sagte Mouat.

Der 31-jährige britische Spieler outete sich mit 18, weil er "offen darüber sein wollte, wer ich bin, ich wollte keine Fragen in Interviews stellen und lügen müssen. Ich wollte authentisch ich selbst sein, und das war wirklich ein befreiender Moment." Seitdem sagte er, dass er besser spielt, er er selbst sein kann und mit "unglaublich unterstützenden" Teamkollegen.

Laut der LGBTQ+-Website Outsports nahmen bei den Olympischen Winterspielen 2022 mindestens 36 öffentlich geoutete Athleten teil, darunter 11 Männer. Acht Jahre später gab es jedoch keine offen schwulen männlichen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi, da Russland die Förderung von "nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen" einschränkte.