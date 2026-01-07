Der brasilianische Futsalspieler Alex Felipe stirbt unerwartet in Russland im Alter von 32 Jahren

HQ

Alex Felipe, ein 32-jähriger Futsalspieler, starb unerwartet am 6. Januar in Russland an einem Flughafen, als er zusammen mit seinen Teamkollegen für einen Flug nach Moskau eincheckte. Felipe spielte seit 2020 beim MFK Norilsk Nickel in der russischen Futsal Super League und war außerdem Teil der brasilianischen Futsal-Nationalmannschaft.

"Es gibt keine Worte, die die Herzen von Familie, Freunden und allen, die unseren Sportler Alex kannten, trösten können", schrieb Felipes Agent Wone Sports. "Was uns am meisten wehtut, ist, dass ein Vater, Ehemann, Sohn und Freund, den wir unaufhörlich geliebt und bewundert haben, uns verlassen hat."

Bevor er 2020 nach Russland ging, spielte Felipe auch für den spanischen Verein Movistar Inter und gewann 2014/15 die Liga und den spanischen Pokal. Mit Sporting CP gewann er seine größte Trophäe, die UEFA Futsal Champions League 2018/19. "Sporting spricht seiner Familie und seinen Freunden sein tiefstes Beileid aus und lobt und dankt ihm für seine jahrelange Engagement und Hingabe für den Verein", schrieb der portugiesische Verein.