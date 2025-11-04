Der bosnische Trainer Mladen Žižović (44) stirbt nach einem medizinischen Notfall während eines Spiels

HQ

Die UEFA hat nach dem tragischen Tod von Mladen Žižović, einem bosnischen Fußballtrainer, der im Alter von 44 Jahren nach einem medizinischen Notfall, offenbar einem Herzstillstand, verstorben ist, als er am Montagabend ein Spiel trainierte, eine Erklärung abgegeben. Žižović, Trainer von Radnički 1923, brach in der 22. Spielminute zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf wurde das Spiel abgebrochen, nachdem sie die Nachricht erhalten hatten, dass er verstorben war. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel und viele Spieler beider Mannschaften fielen unter Tränen zu Boden.

"Unser Verein hat nicht nur einen großen Spezialisten, sondern vor allem einen guten Menschen, einen Freund und einen Sportler verloren, der mit seinem Wissen, seiner Energie und seinem Adel eine tiefe Spur in den Herzen aller hinterlassen hat, die ihn kannten", sagte der Verein Radnički 1923 in einer Erklärung. "Der Fußballverein Radnicki 1923 spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen, die mit ihm die Liebe zum Fußball geteilt haben, sein aufrichtiges Beileid aus. Ruhe in Frieden, Mladen."

Žižović war erst im vergangenen Monat zum Trainer von Radnički 1923 ernannt worden, nachdem er Borac Baja Luka in der vergangenen Saison in die Conference League geführt hatte. Er arbeitete seit 2017 als Trainer, nach einer 20-jährigen Karriere als Mittelfeldspieler für Vereine wie Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik und Zrinjski Mostar in Bosnien und Armenien und gewann unter anderem den bosnischen Pokal und die bosnische Premier League.