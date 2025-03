Der Belagswechsel in Indian Wells löst bei den Spielern gemischte Reaktionen aus: schneller oder langsamer?

HQ

Die BNP Paribas Open (oder Indian Wells), das ATP und WTA Masters 1000 in Kalifornien, wird auf Hartplatz ausgetragen, aber in diesem Jahr hat die Organisation den Belag geändert. Früher wurde es von einer Firma namens Plexipave hergestellt, aber jetzt wird es von Laykold hergestellt, die auch den Belag bei den anderen großen Tennisturnieren des Landes, den US Open und den Miami Open, herstellt.

Das trockene Klima in der Wüste, gemischt mit diesem Belag, führte dazu, dass das Tempo auf dem Platz in Indian Wells langsamer war als bei den meisten anderen Hartplatzturnieren und die Sprünge geringer waren. Und das hat bei den Spielern unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Carlos Alcaraz, der zwei Jahre in Folge gewonnen hat - und von dieser Änderung betroffen sein könnte - gab zu, gehört zu haben, dass das Gericht "ein bisschen schneller war. Ich denke, ich passe mich gut an Untergründe und Bedingungen an, auch wenn die Plätze etwas schneller sind."

Daniil Medvedev, der bei den letzten beiden Ausgaben des Turniers das Finale erreicht hat - beide Male gegen Alcaraz - ist jedoch der gegenteiligen Meinung: "Sie scheinen langsamer zu sein als zuvor, sehr langsam. Ich hatte gerade zwei Tage Jetlag, also kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was ich meine, aber ich habe zwei Tage lang gespielt, und sie schienen sehr, sehr langsam zu sein." Der russische Spieler ist dafür bekannt, dass er sehr kritisch mit dem bisherigen Belag umgeht und sagte 2023, nachdem er sich den Knöchel verdreht hatte, dass der Platz "eine Schande" sei und verboten werden sollte.

Alexander Zverev, Zweiter des ATP-Rankings, sagte: "Es scheint mir ehrlich gesagt genauso. Ich habe hier vier Tage lang trainiert, ich habe nichts gemerkt." Und Alcaraz selbst sagte nach dem Training darin, dass er sich nicht viel anders fühlte.