Der Athletic Club ist von der FIFA bis 2028 verboten, Verpflichtungen vorzunehmen, aber der Verein vertraut darauf, dass dies schnell gelöst wird

Athletic Club Bilbao ist von der FIFA auf deren Liste der Registrierungsverbote gelistet, was dem spanischen Klub verbieten würde, für die nächsten drei Fenster, darunter Sommer 2026, Winter 2027 und Sommer 207, auf jedem Niveau (Amateur und Profi) neue Verpflichtungen zu tätigen, ohne Ausnahme für nationale Wettbewerbe. Die FIFA nannte keinen anderen Grund als die Erwähnung von "finanziellen Streitigkeiten oder regulatorischen Nichteinhaltungen".

Der eigentliche Grund für dieses Verbot ist ein administratives Problem bezüglich der Leihgabe eines Spielers, und es wird erwartet, dass er innerhalb weniger "Stunden" gelöst wird, wie Athletic-Quellen gegenüber El País sagten.

Torwart Álex Padilla wurde im Januar 2025 an den mexikanischen Klub Puma ausgeliehen, kehrte jedoch nur sechs Monate später zurück, als Bilbaos zweiter Torwart Julen Agirrezabala den Ball verließ. Athletic zahlte Puma 300.000 Euro als Entschädigung. Dies führte zu "Meinungsverschiedenheiten mit einem anderen Verein über die Rechte an einem Fußballer", aber der Athletic Club ist entspannt und überzeugt, dass das schnell gelöst wird.