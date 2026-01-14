Der am längsten sitzende NFL-Manager Mike Tomlin verlässt die Pittsburgh Steelers nach 19 Jahren

HQ

Mike Tomlin, einer der am längsten amtierenden Trainer in der NFL, hat seinen Rücktritt bei den Pittsburgh Steelers nach 19 Saisons bekannt gegeben. Er startete 2007 und war damals einer der jüngsten Manager, der einen Super Bowl gewann, 36 Jahre alt, als die Steelers 2009 den Super Bowl XLIII gewannen.

Tomlin führte das Team zu 13 Playoff-Teilnahmen und acht AFC North-Titeln. Seine besten Erfolge erzielte er jedoch in diesen frühen Tagen, denn das letzte Mal gewann sie ein Play-off-Spiel 2017

"Das Coaching in Pittsburgh ist anders als irgendwo sonst, und ich werde immer sehr stolz darauf sein, ein Steward dieses Teams gewesen zu sein", sagte der Trainer, jetzt 53 Jahre alt. "Diese Organisation ist seit vielen Jahren ein großer Teil meines Lebens, und es war mir eine absolute Ehre, dieses Team zu führen."

Bemerkenswert ist, dass die Pittsburgh Steelers seit ihrer Gründung 1969 nur drei Cheftrainer beschäftigt haben: Chuck Noll, Bill Cowher und Tomlin.