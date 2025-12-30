Der am längsten dienende Kapitän von Atlético de Madrid, Enrique Collar, stirbt im Alter von 91 Jahren

HQ

Atlético de Madrid gab am Montagabend den Tod von Enrique Collar im Alter von 91 Jahren bekannt. Collar war zwischen 1953 und 1969 ein ehemaliger Atleti-Spieler und war zehn Jahre lang Kapitän des Teams, von 1960 bis 1969, mehr Zeit als jeder andere Spieler des Teams. Er bestritt 470 Spiele, erzielte 105 Tore und gewann einen Ligatitel, drei spanische Pokale und einen Pokal der Pokalsieger.

Collar teilt sich mit Antoine Griezmann den fünften Spieler, wobei die meisten offiziellen Spiele in Rot und Weiß gespielt werden. Geboren 1934, schloss er sich Atleti in den Juniorenligen an und unterschrieb am Tag seines 18. Geburtstags 1952 einen Vertrag in der Seniorenklasse.

Er wurde an andere Vereine ausgeliehen, wie Cádiz und Real Murcia, bevor er sich bei Atleti etablierte, wo er 1966 zu einem Meistertitel, drei Copas-Titel 1960, 1961 und 1965 sowie einem der bestehenden UEFA-Pokalsiegerpokal verhalf. Er absolvierte außerdem 16 Einsätze für Spanien, darunter die Weltmeisterschaft 1962 sowie die Qualifikationsspiele für den Europapokal, den Spanien schließlich gewann.

Collar blieb über Fanclubs mit dem Verein verbunden und war von 2005 bis 2011 Präsident der Stiftung Atlético de Madrid. "Mit dem Weggang von Enrique Collar verliert die rot-weiße Familie ein Symbol, das alles gegeben hat, um Atlético de Madrid an die Spitze des nationalen und kontinentalen Fußballs zu führen", sagte der Verein.