Der 20-jährige American Learner Tien hebt das letzte ATP-Turnier des Jahres in die Höhe

HQ

Learner Tien gewann das letzte ATP-Turnier des Jahres, die Next-Gen ATP Finals, gegen die nur die besten Spieler unter 20 Jahren spielen dürfen. Dieses 2017 eingeführte Turnier wurde von Spielern gewonnen, die es dann in die Top 10 schafften, wie Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz, und Tien, der im letzten Jahr Finalist war und gegen Joao Fonseca verlor, beansprucht es schließlich als topgesetzter Spieler des Turniers (derzeit auf Platz 28 der Welt).

Tien verlor nur ein Spiel der ATP-Finals, sein erstes Gruppenspiel gegen Rafael Jódar. Er schied zusammen mit Martín Landaluce, den beiden Spanier im Turnier, in der Gruppenrunde aus. Anschließend dominierte Tien, ohne einen Satz zu verlieren, im Halbfinale gegen Basavareddy und im Finale gegen den Belgier Alexander Blockx mit 4:3(4), 4:2, 4:1 im King Abdullah Sports City in Dschidda, anwesend von Rafa Nadal.

Neben dem Gewinn eines prestigeträchtigen Titels und der Erholung von der Enttäuschung über die Niederlage im letzten Finale, fügte Tien 502.250 Dollar Preisgeld hinzu.