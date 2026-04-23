Wir haben gerade zwei brandneue Produkte von Sonos getestet und waren, gelinde gesagt, von beiden beeindruckt. Es geht nicht nur um den Klang; es ist auch das Ökosystem, das Sonos über einen so langen Zeitraum aufgebaut hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Platz für Neulinge gibt, und Denon hat kürzlich seine ambitionierte Home-Serie vorgestellt, eine Reihe von Lautsprechern, die als zuverlässige, gut gebaute Audiobasis im Zuhause dienen sollen.

Die kleinste davon heißt Denon Home 200, ein zylindrisches "warmes" Design, das rundum mit langlebigem Stoff bedeckt ist und einen Sockel aus schlankem Aluminium hat. Es ist außergewöhnlich attraktiv anzusehen, wirklich, und dank der relativ intuitiven Touch-Tasten oben ist es auch physisch einfach zu bedienen.

Im Inneren verfügt er über ein Stereo-Design mit dedizierten Treibern. Es gibt zwei 1-Zoll-Hochtöner, die leicht nach außen geneigt sind, und zwei 3,5-Zoll-Woofer, und obwohl sie etwas klein sind, sind sie als "Long-Pitch" konzipiert, was bedeutet, dass sie mehr Luft bewegen können, um zumindest die Illusion einer tieferen, basslastigen Klangbühne zu erzeugen. Jede der vier Geräte verfügt über ihren eigenen Class-D-Verstärker, und sie werden von einem DSP gesteuert, der übrigens echte Dolby Atmos-Unterstützung bietet.

Neben Dolby Atmos unterstützt es FLAC mit 192 kHz/24-Bit, WAV, ALAC, DSD und andere und kann über eine Vielzahl von Verbindungstypen abgespielt werden, von AirPlay 2 bis Spotify Connect. Es gibt außerdem standardmäßiges Bluetooth 5.2, und es kann Musik kabellos über WLAN abspielen, mit der überraschend leistungsstarken Denon HEOS-App, die viel ausgefeilter und zuverlässiger ist, als ich zunächst dachte. Du kannst auch Stereo-Paare mit verschiedenen 200er-Modellen erstellen.

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Vielleicht fällt dir auf, dass ich Google nicht erwähnt habe, und das ist tatsächlich Absicht. Obwohl Sie Google bitten können, Musik von Ihrem Denon Home 200 abzuspielen, wird Google Assistant nicht direkt unterstützt. Amazon Alexa tut das jedoch, da es direkt im Lautsprecher "wohnen" kann, aber Siri und Google Assistant fungieren eher als Relais, ein Ziel, an dem man Audio senden kann, anstatt den Lautsprecher um grundlegende Smart-Home-Aufgaben zu bitten. Ob das ein Ausschlusskriterium ist, ist schwer zu sagen.

In Gebrauch jedoch ist der Denon Home 200 ein absoluter Genuss. Die HEOS-Plattform ist bereits ein solider Konkurrent zu Sonos, und dieses Designprofil ist etwas attraktiver als das, was andere Marken erreicht haben. Das ist wirklich auf Augenhöhe mit B&O. Die Verwendung von Dolby Atmos und die Unterstützung für verlustfreie Formate und DSD direkt über das Netzwerk machen den Home 200 ebenfalls etwas vielseitiger und zudem "hardcore". Die Möglichkeit, direkt über USB zu spielen, ist ebenfalls ein Plus.

Mit anderen Worten: das Denon Home 200 ist genau wie erwartet. Glücklicherweise wird Denon seinem erstklassigen Ruf gerecht und hat hier mit der Home-Serie eine Plattform geschaffen, die hoffentlich diejenigen anspricht, die zwischen Sonos und B&O liegen, Verbraucher, die High-End-Hi-Fi mit WLAN-Unterstützung wünschen und zuverlässig einen stabilen Sound liefert.

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