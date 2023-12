Den of Wolves Vorschau - Zugänglichkeit und Hardcore-Gratwanderung

Die Luft ist dick vor Vorfreude in dem kleinen Unity-Büro, das für das 10-Kammern-Briefing an einem bewölkten Novembermorgen in Kopenhagen reserviert ist. Im ersten Teil des Briefings dreht sich alles um Go Away, das erste und unglaublich erfolgreiche Angebot des Studios, das heute Abend seinen finalen "Rundown" erhalten hat und von seinen Entwicklern als ein vollständiges Erlebnis angesehen wird.

Aber es führt alles irgendwohin, zu der unvermeidlichen Frage; Wenn du deine Debüt-IP über viele Jahre aufgebaut und eine loyale Community aufgebaut hast, indem du Schwierigkeitsgrad, notwendiges Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten und das, was die Studiochefs mehrfach als "Spielerunfreundlichkeit" bezeichnen, versprochen hast - nun, wo gehst du hin?

Du gehst in die Den of Wolves, dort ist es. Das ist der Name der brandneuen Sci-Fi-IP des Studios, eines neuen Universums, das zwar strukturell ähnlich zu gehen scheint, da es sich wieder einmal um einen missionsbasierten, kooperativen Ego-Shooter handelt, aber auch der Versuch des Studios ist, die Gratwanderung zwischen einer breiteren Anziehungskraft und der Beibehaltung seiner Hardcore-Wurzeln zu vollziehen - eine schwierige Aufgabe selbst für die Allerbesten.

HQ

Nun, ich sollte betonen, dass Den of Wolves wieder einmal ohne Publisher entwickelt wird, weil das Studio sagt, es sei "zu auteur" dafür (obwohl eine beträchtliche Investition von Tencent wahrscheinlich nicht geschadet hat), das Team dahinter ist auf viel, viel mehr als die beabsichtigten "10 Kammern" angewachsen, die Regisseur Ulf Anderssons ursprüngliche Absicht war. Aber er besteht darauf, dass es genau für das Projekt gebaut wurde und etwas weniger hardcore sein soll.

Den of Wolves führt uns nach Midway Island, einem Steuer- und Regulierungsparadies im Spätstadium des Kapitalismus, frei von neugierigen Blicken und misstrauischen Regierungsbehörden, wo große Technologie-, Pharma- und KI-Unternehmen experimentieren, konkurrieren und wachsen können. Das ist jedenfalls die Idee. In Wirklichkeit läuft der technologische Fortschritt Amok, und diese Unternehmen heuern talentierte Söldner an, um die Geheimnisse der anderen zu untersuchen und letztendlich zu stehlen - willkommen im Jahr 2097. Es ist ein Schauplatz, der vom Management als "glücklicher und heller" beschrieben wird, obwohl sie das mit einem verschmitzten Lächeln sagen, denn es handelt sich um düstere Science-Fiction mit unglücklichen Söldnern, die gegen alle Widrigkeiten antreten, während gierige Konzernherren gerne wegschauen, solange sie wettbewerbsfähig bleiben.

Wie bereits erwähnt, sind die Grundprinzipien die gleichen. Die kooperative Struktur, die neu gemischten Abschnitte, die Mechaniken und der Zusammenhalt vermitteln die Illusion, jedes Mal ein anderes Raubüberfall-Setup zu spielen, in dem man mehrere Set-up-Missionen damit verbringt, sich vorzubereiten und den Grundstein für einen massiven Höhepunkt in Form des Diebstahls selbst zu legen. Ich möchte Ihnen eine pragmatischere Beschreibung geben, wie es ist, Den of Wolves zu spielen, aber ich kann es nicht, weil kein direktes Gameplay gezeigt wurde, nur der Teaser, den Sie jetzt bereits gesehen haben. Kleine Schnipsel zeigen, wie man auf verschiedene mechanische Feinde zielt, Sicherheitsvorkehrungen trifft und durch Firmenbüros und cyberartige Tresore sprintet. Aber das ist auch schon alles, was es über konkrete Gameplay-Initiativen zu sagen gibt.

Midway ist in separate Bezirke unterteilt, scheinbar wie die verschiedenen Rundowns des mysteriösen Kraters von Go Away, wo sie im Laufe der Zeit verfügbar gemacht werden, und was 10 Chambers dadurch erreichen kann, ist im Grunde zu genießen, dass es so wenige narrative oder designbasierte Einschränkungen für ein freies Sci-Fi-Universum gibt, wie es für Den of Wolves verwendet wird. Ulf sagt immer wieder, dass dem Team bei der Entwicklung des ursprünglichen Payday "ziemlich schnell die Ideen ausgegangen sind", aber man könnte leicht spekulieren, dass das hier viel schwieriger ist, wie der passend eklektische Teaser-Trailer bezeugen kann.

10 Chambers befindet sich seit zwei Jahren in der Vorproduktion und behauptet, dass es "für eine Weile" kein konkretes Veröffentlichungsfenster für den Early Access geben wird. Aber während Den of Wolves sicherlich nicht so drastisch wie "zugänglich" sein wird, ist dies 10 Chambers, die weggehenden Entwickler, schließlich hat das Team enthüllt, dass sie irgendwann auch eine Konsolenveröffentlichung des Spiels anstreben, was die Türen für ein viel größeres Publikum öffnet.

Sie enthüllten auch, dass Den of Wolves im Gegensatz zu Go Away Mikrotransaktionen haben wird, und obwohl es klar war, dass die Teamleiter beim Briefing nicht gerne darüber sprachen, genossen alle Teilnehmer, einschließlich meiner Wenigkeit, zumindest die Ehrlichkeit und den Willen, dieses spezielle Gespräch kopfüber anzugehen.

Normalerweise bin ich kritisch gegenüber Veranstaltungen für Spiele, bei denen der Entwickler eindeutig noch nicht bereit ist, es zu zeigen, und um ganz ehrlich zu sein, schien das hier der Fall zu sein. Es ist eine Schande, dass, obwohl ein Großteil der Entwicklung noch aussteht, 10 Chambers zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine richtige Präsentation im Spiel fertig hat, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, es euch allen zu zeigen. Was ich sagen kann, ist, dass die ausgestellten Konzepte cool, passend und gut ausbalanciert erscheinen, und wenn das Studio seinen Ruf für Gameplay-zentriertes Design aufrechterhalten kann, steht uns etwas Besonderes bevor - in ein paar Jahren.