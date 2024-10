Den of Wolves lässt sich von Blade Runner, Black Mirror und Ghost in the Shell inspirieren: "Unser Ziel ist es, nicht 10 Kammern für die Herstellung von Hüten zu haben"

HQ

KI ist mit Sicherheit der trendigste Begriff im Jahr 2024, und vor diesem Hintergrund haben wir das Modewort mit Hjalmar Vikstr, Chief Development Officer von 10 Chambers ", diskutiert, als wir uns neulich in Barcelona trafen. Da es sich um einen Sci-Fi-, Unternehmens- und Koop-Raubüberfall-Shooter handelt, wird Den of Wolves natürlich künstliche Intelligenz als Teil seiner Geschichte und Handlung haben, aber wir haben uns auch gefragt, wie die Entwickler zur KI in der realen Welt oder zur KI für Künstler und Entwickler stehen.

"Man sollte immer ein bisschen skeptisch sein und Angst vor Modewörtern haben, denn sie kommen und gehen und man muss trotzdem sein Ding weitermachen", warnt Vikstr zunächst im exklusiven Video-Interview unten. "Es gibt zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich würde sagen, dass die KI in der (Spiel-)Welt so verrückt geworden ist, dass sie hackt und jeden in Midway entlarvt, man muss alles mit einer biologischen Verschlüsselung sperren, so etwas, wir versuchen, ein bisschen darüber zu sprechen, wir verstecken die Geheimnisse an Orten, an denen die KI sie im Grunde nicht finden kann, Es ist also immer noch ein Werkzeug in unserer Welt, es sind immer noch die Unternehmen, die die Show leiten, wir kämpfen nicht gegen verrückte KI-Monster oder ähnliches, aber es wird auf eine sehr waffenfähige Art und Weise eingesetzt, also wird es auf die Spitze getrieben."

"Ich würde sagen, in Wirklichkeit", so der CDO weiter, "sind wir natürlich, wie die meisten Tech-Unternehmen, vorsichtig optimistisch. Wir werden KI nicht für alles einsetzen, weil wir das Gefühl haben, dass es immer noch viele Grauzonen gibt, in denen sie funktioniert und wo nicht", fügt er hinzu und erwähnt als zwei Beispiele für eine gute Nutzung, dass "ein langweiliges Tool geschrieben wird" für Programmierer oder "es in einem frühen Konzeptstadium zu verwenden".

Den of Wolves: "Mikrotransaktionen sind nicht das Erste, woran wir denken"

Ein weiteres nicht ganz so neues Modewort sind Mikrotransaktionen, und da das Spiel seit seiner ersten Ankündigung im letzten Jahr bestätigt wurde (lesen Sie hier unsere erste Den of Wolves Vorschau), haben wir Vikstr auch nach der MTX-Implementierung gefragt.

"Um es ganz offen zu sagen, es ist nicht das Erste, woran wir denken, denn wir sind irgendwie Old School, wenn es darum geht, wie wir über Spiele denken", erklärt der 10Chambers-Mann. "Wir machen jetzt ein Premium-Spiel, wir machen kein Free-to-Play-Spiel, also hat unser Fokus auf Micros überhaupt nicht oberste Priorität, aber wir sehen immer noch einen Platz dafür. Aber es muss sehr behutsam und auf eine nette Art und Weise gemacht werden, denn wir haben kein Interesse daran, räuberische Mikros oder ähnliches zu machen, oder für den Sieg zu bezahlen, natürlich nicht", verspricht er und räumt gleichzeitig ein, dass "nur Kosmetik der sicherere Weg ist, also kann man das zumindest erwarten".

Die futuristische Idee der künstlichen Intelligenz brachte das Gespräch jedoch wieder auf die Themen Lore und Inspirationen.

"Ich bin sehr gespannt auf die Dinge, die wir [im Interview] erwähnt haben", schließt er. "Midway ist ein Ort, der viele verschiedene Geschichten erzählen kann; wir lassen uns von Filmen inspirieren und werfen eine Menge Blade Runner, Black Mirror, Ghost in the Shell, Akira und all diese Sci-Fi-Klassiker (...) Auch The Matrix und Inception, warum nicht?"

"Wir haben viel Energie darauf verwendet, ein Spiel zu entwickeln, in dem wir als Team gedeihen und unterstützen und tatsächlich lange Spaß haben können, denn das ist auch ein bisschen das Geheimnis für uns: Wir wollen unser Studio nicht einrichten, um zum Beispiel Hüte zu kreieren. Hüte wären am besten, wenn wir von Mikros und all dem sprechen - wir wollen Geschichten erzählen und aufregendes Koop-Gameplay schaffen, also denke ich, dass es das ist, worauf ich mich am meisten freue."

Aber wie verrückt kann Den of Wolves dann storytechnisch gehen, wird es über Sci-Fi hinausgehen und mehr mit reiner Fantasy flirten?

"Ich denke, wir wollen auf dem Boden bleiben, damit die Spieler die Auswirkungen der Dinge spüren - wir machen keine Laserpistolen und solche Dinge. Wir lieben auch Heat, den alten Bankräuberfilm, der immer unsere Referenz für alle unsere Spiele ist. Wir sind geerdet, aber wir nutzen Science-Fiction auf eine Art und Weise, die es uns ermöglicht, verschiedene Geschichten zu erzählen, und wir haben keine Angst davor, verrückte Sachen zu machen. Ich denke, man kann im Trailer sehen, dass einige künstlerische Entscheidungen getroffen werden, und wir wollen uns an diese Sache anlehnen, also selbst wenn wir keine High-Sci-Fi machen, machen wir nicht Star Wars, oder?"

Wir wissen immer noch nicht, wann Den of Wolves zum Spielen bereit sein wird oder um es zu sehen, aber Vikstr hat uns hier mehr über Status, Early Access und Konsolen erzählt.