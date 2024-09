Wann wird Den of Wolves spielbar sein? "Let it cook": Mehr zu Terminen, Status, Early Access und Konsolen

HQ

Den of Wolves, neue Koop-FPS von den Machern von Payday: The Heist, Payday 2 und Go Away, könnten die Lücke für Heist-Shooter nach dem Flop von Payday 3 füllen. Aber wann genau werden Gamer in der Lage sein, Den of Wolves in die Hände zu bekommen?

In Barcelona konnte Gamereactor mit Hjalmar Vikström, einem der Gründer von 10 Chambers, sprechen, der uns sagte, wir sollten ein bisschen Geduld haben.

"Eine meiner Aufgaben ist es, dafür zu sorgen, dass wir nie etwas versprechen, was wir nicht einhalten können, und es ist sehr schwer, Termine zu versprechen", gibt er zu und sagt uns, dass sie "es kochen lassen müssen, damit es gut wird, also werden wir es nicht überstürzen".

HQ

Er könnte uns zumindest sagen, dass sie erwarten, nächstes Jahr neue Dinge zu zeigen, und dass sie planen, im Early Access auf dem PC zu starten, aber nicht "als Marketingschritt", sondern weil sie glauben, dass es die beste Wahl für dieses Spiel ist.

Tatsächlich müssen diese Early Adopters bedenken, dass das Spiel "wahrscheinlich eine Weile im Early Access bleiben wird", also müssen sie verstehen, dass "es wirklich früh sein wird".

Im Gegensatz zu Go Away wird Den of Wolves auf Konsolen verfügbar sein

Der Early Access für Den of Wolves wird nur auf dem PC erwartet, aber im Gegensatz zu Go Away aus dem Jahr 2021, das "eine Reihe von Mechaniken hatte, die es wirklich schwierig machten, es auf die Konsole zu bringen", ist Den of Wolves sowohl für PC als auch für Konsolen geplant.

Die PC-Version wird zuerst kommen, aber "für Den of Wolves haben wir vom ersten Tag an Konsolen im Sinn", bestätigt Vikström.