Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle bricht den Rekord als umsatzstärkster ausländischer Film in der Geschichte der USA

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle verblüfft weiterhin sowohl Freunde als auch Fremde als einer der größten Hits des Jahres 2025 in den Kinos auf der ganzen Welt. Wir haben bereits über seine bisherigen Rekorde an den internationalen Kinokassen gesprochen, aber jetzt sind wir hier, um eine weitere Ehre zu würdigen: der umsatzstärkste ausländische Film aller Zeiten in den Vereinigten Staaten zu sein.

Dies ist eine absolut große Leistung, die es geschafft hat, Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) von seinem Thron zu stoßen, wie aus den aktualisierten Daten von Box Office Mojo hervorgeht. Ang Lees Film spielte in den US-Kinos mehr als 128,5 Millionen Dollar ein, und der neueste Film von Kimetsu no Yaiba überschritt an diesem Wochenende die Marke von 128,6 Millionen Dollar.

Dieser Erfolg ist ein weiterer Meilenstein auf dem Blatt von Tanjiro Kamado und seinen Freunden, die nun zu den Top 5 der umsatzstärksten Filme des Jahres weltweit gehören . Am vergangenen Wochenende überholte es auch die Live-Action Drachenzähmen leicht gemacht und stieg zum Zeitpunkt des Schreibens auf insgesamt 648 Millionen US-Dollar. Und es ist immer noch auf Sendung.

Hast du Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle schon gesehen? Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie erwartet, verpassen Sie nicht unseren Testbericht.