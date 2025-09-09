Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Der Film: Infinity Castle

Es ist lange her, dass wir einen jungen Tanjiro Kamado gesehen haben, der in jener Nacht im Wald durch den Schnee kroch, als seine Familie getötet und seine Schwester Nezuko in einen Dämon verwandelt wurde, und Giyu Tomioka um ihr Leben anflehte, ihn sie retten zu lassen. Eine lange Zeit, seit die letzten Puzzleteile des scheinbar ewigen Krieges zwischen Muzan Kibutsuji und dem Dämonentöter-Korps auf das Brett fielen und sich das Zahnrad des Schicksals zu drehen begann. Wir haben gesehen, wie dieses Paar gewachsen ist, seine Bindung gestärkt und neue geschmiedet hat, während sie dazu beigetragen haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem sie sie von der dämonischen Bedrohung befreit haben. Doch nun ist die Zeit für den finalen Showdown gekommen. Muzan hat seinen Zug gemacht und Tanjiro und den Rest des Demon Slayer Corps, einschließlich seiner besten Krieger, der Hashira, in einer Dimension außerhalb des konventionellen Raums und der Zeit gefangen gehalten, die als Infinity Castle bezeichnet wird. Es ist der Anfang vom Ende für Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer, wie wir es auch kennen, das bereits einer der wichtigsten Mangas des letzten Jahrzehnts war, hat in der Anime-Szene für Furore gesorgt, indem es mit viel Liebe zum Detail und Sorgfalt eine der besten Serien der Geschichte geschaffen hat. Die Animationsqualität wird nur durch das Charisma der Charaktere oder den fantastischen Schnitt der Actionszenen sowie den einprägsamen Soundtrack übertroffen. Vor diesem Hintergrund und nachdem ich die Geschichte fast von ihren Anfängen auf der Leinwand her verfolgt und die Videospiele genossen habe, konnte ich es kaum erwarten, im Kinosessel zu sitzen und dieses Spektakel auf einer riesigen Leinwand zu genießen, mit donnerndem Sound und umgeben von anderen Enthusiasten.

Infinity Castle beginnt mit einer sehr kurzen Rückblende auf die letzten Momente des Hashira-Trainingsbogens, wie die letzte TV-Staffel genannt wird. Aber von diesem Moment an und in der ersten Stunde ist das Filmmaterial ein wahres Fest mit herrlich gut animierter Musik und Kampfchoreografien. Wir springen zwischen den verschiedenen Hauptcharakteren (sowohl Tanjiro und Inosuke als auch Zenitsu und die Hashira), während sie sich ihren Weg durch dieses Universum traditioneller Gebäude aus der Edo-Ära bahnen, die ihre Ausrichtung ändern und den Gesetzen der physischen Welt trotzen. Die Dämonentöter wissen, dass sie im Nachteil sind und müssen sich beeilen, um Muzan zu erledigen, der immer noch durch die jüngsten Ereignisse geschwächt ist, so dass die Nacht, in der sich die drei Filme, die die Geschichte abschließen, entfalten, ein Wettlauf gegen Zeit und Tod auf ihrer Suche sein wird.

Infinity Castle kann es sich leisten, einigen seiner beliebtesten Nebencharaktere Zeit zu widmen, und die erste Hälfte des Films dreht sich darum und zeigt uns die Zusammenstöße zwischen den Hashira und den Oberen Monden, den mächtigsten Dämonen. Ich werde euch nicht anlügen, es gibt Raum für Freude, aber auch für Tränen der Wut, und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, wenn ihr wie ich anreist, nachdem ihr allen Spoilern für die Sommerveröffentlichung in Japan ausgewichen seid oder in den Seiten des abgeschlossenen Mangas nach Charakter-Enthüllungen gesucht habt, werdet ihr ein paar Überraschungen erleben, die euch aus dem Sitz springen lassen. Es ist auch bemerkenswert, dass das kinematografische Format eine wirtschaftliche Investition ermöglicht, um die Schlachten viel spektakulärer zu machen, und ich kann mich nicht erinnern, in der japanischen Animation bessere CGI-Effekte in Explosionen und im aufsteigenden Staub gesehen zu haben als hier. Ein monumentales Spektakel.

Im Mittelpunkt des Films steht natürlich die Konfrontation zwischen dem Protagonisten Tanjiro und dem dritten Obermond, Akaza. Es ist ein Kampf, der sich schon seit mehreren Staffeln zusammenbraut, und es ist definitiv ein Moment, den die Fans mit jeder Sekunde auf dem Bildschirm genießen werden. Es gibt auch viel Raum zum Nachdenken und Eintauchen, wohin Tanjiros Charaktererzählung wirklich geht und was ihn als Dämonentöter so besonders macht, da wir einige aufschlussreiche Rückblenden über die Kamado-Familie und Akaza selbst sehen. Denn Tanjiros wahre Macht besteht nicht in seinem flammenden Schwert und seinem Hirokami-Kagura-Stil, sondern darin, die menschliche Seite der Menschen um ihn herum zu erwecken, auch wenn sie schon lange nicht mehr menschlich sind.

Da man das, was eine halbe Staffel Anime hätte sein können, in einem einzigen Film verdichtet und auch der erste Teil einer abschließenden Trilogie ist, ist das Tempo natürlich nicht das, was man als Zuschauer gerne hätte. Es gibt Charaktere, die ihre Handlungsbögen in der Franchise abschließen, und logischerweise nimmt sich der Film viel Zeit dafür, aber es gibt andere wie Zenitsu, die definitiv mehr verdient hätten. Und vielleicht ist das, was mich am kältesten zurückgelassen hat (ohne die Tatsache zu schmälern, dass er immer noch besser ist als die meisten anderen Filme und Serien des Genres), dass der Soundtrack zu Infinity Castle nicht so spektakulär und einprägsam war wie in der Serie. Es gibt viele Tracks, die den Refrain, E-Gitarren und traditionelle japanische Instrumente verschmelzen, die den charakteristischen Stil von Demon Slayer ausmachen. Ich fand sie nur etwas weniger erfolgreich als zu anderen Zeiten.

Bei der Pressevorführung reichten wir von Anime-Enthusiasten über nationale Zeitungsjournalisten bis hin zu Mainstream-Filmkritikern. Ich vermutete, dass einige es viel mehr genießen würden als andere, aber die Wahrheit ist, dass während der zweieinhalb Stunden von Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle und nachdem die Lichter nach dem Abspann angingen, die Stille absolut ehrfürchtig, fast religiös war: Eine überwältigende Geschichte, die jeder, auch wenn man kein regelmäßiger Anime-Fan ist, Ich könnte es verstehen und mich in mich hineinversetzen, aber es steckt mehr dahinter. Das Warten bis zum nächsten Film wird verzweifelt sein, aber das bedeutet nur, dass wir in den nächsten Jahren mindestens weitere 4 oder 5 Stunden großartiger Anime haben werden, auf die wir uns freuen können.

