Unruhen in Los Angeles und Ausgangssperre der Polizei bedrohen Klub-Weltmeisterschaft und Gold Cup an diesem Wochenende

Die Proteste in Los Angeles gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und die heftige Reaktion von Präsident Donald Trump, der 4.000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marinesoldaten einsetzte, um die Stadt vor einem "ausländischen Feind" zu schützen, bedrohen die friedlichen Feierlichkeiten zu Sportveranstaltungen, die an diesem Wochenende stattfinden: eines der Eröffnungsspiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft (zwischen Paris Saint-German und Atlético de Madrid)(nicht weniger) und, was noch besorgniserregender ist, das Eröffnungsspiel des Gold Cup zwischen Mexiko und der Dominikanischen Republik.

Der Gold Cup, der alle zwei Jahre ausgetragen wird, ist der wichtigste Nationenwettbewerb in der CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik), und das erste Spiel findet im SoFi Stadium in Los Angeles statt. Es werden über 70.000 Zuschauer erwartet, die meisten von ihnen Mexikaner oder Dominikaner, was die Spannungen im Zusammenhang mit den Protesten gegen die zunehmenden Razzien in Teilen der Stadt mit großer hispanischer Bevölkerung erhöhen könnte.

Nach einer Woche der Proteste gilt in der Innenstadt von Los Angeles eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, mit Verhaftungen für jeden, der die Ausgangssperre bricht. Die Fanvereinigung Football Supporters Europe (FSE) kritisierte die Anwendung von Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten und forderte die FIFA auf, gegen die USA vorzugehen und sich um alle Fans zu kümmern, die die Stadt zu den Fußballspielen besuchen.