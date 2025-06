Chelseas 2:0-Sieg gegen LAFC wurde nur von 22.000 Zuschauern live verfolgt, sollte sich die FIFA Sorgen machen?

HQ

Chelseas 2:0-Sieg gegen den Los Angeles FC bei der Klub-Weltmeisterschaft wurde nur von schätzungsweise 22.137 Zuschauern verfolgt, in einem Stadion, das 71.000 Zuschauer fasst. Das Mercedes-Benz Stadion ist die Heimat eines der beliebtesten Fußballvereine der MSL, Atlanta United, der durchschnittlich 44.000 Fans pro Spiel zählte, und ist auch Austragungsort der US-Nationalmannschaften der Männer und Frauen.

Die Tickets waren während des Spiels im Verkauf und wurden auf rund 30 Dollar gesenkt, deutlich weniger als bei der Ankündigung. Dies zeichnet ein besorgniserregendes Bild für die FIFA, deren neue Klub-Weltmeisterschaft in den USA, einem Land, in dem im nächsten Sommer die Weltmeisterschaft stattfinden wird, nicht viele Fans anzieht.

Es gibt jedoch auch andere Umstände, die die geringe Besucherzahl des Spiels erklären könnten. Eine davon ist, dass es wahrscheinlich nicht viele LAFC-Fans in Atlanta gab, das 3.200 km und 2.000 Meilen von Los Angeles entfernt ist, und die seltsame Anstoßzeit von 15:00 Uhr Ortszeit an einem Werktag (20:00 Uhr BST in Großbritannien) bedeutet, dass nur wenige LAFC-Fans hätten teilnehmen können.

Andere Spiele der Klub-Weltmeisterschaft waren erfolgreicher, insbesondere das zwischen PSG und Atlético de Madrid in Los Angeles mit mehr als 80.000 Zuschauern. Das 0:0 zum Auftakt zwischen Messis Miami und Al-Ahly wurde von 60.927 Zuschauern im Hard Rock Stadium in Miami gesehen, das zu 93 Prozent ausgelastet war.

Die 0:10-Niederlage zwischen Bayern München und Auckland City wurde in Cincinnati jedoch nur von 21.152 Fans (in einer Arena mit einer Kapazität von 26.000 Zuschauern) gesehen, und Botafogo gegen die Seattle Sounders zog nur 30.000 Zuschauer an, weniger als die Hälfte des Lumen Field Stadions in Seattle. Von den anstehenden Spielen der Gruppenphase sind nur die Spiele mit Real Madrid und Boca Juniors ausverkauft.

Es ist zu erwarten, dass ab den Achtelfinalspielen, in denen vielleicht stärkere Mannschaften und mehr auf dem Spiel stehen, mehr Menschen in den Stadien erscheinen werden. Die FIFA hofft es auf jeden Fall, wenn sie den internationalen Spott vermeiden will...