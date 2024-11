Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach von Sage Kaffeemaschinen geschwärmt und tun es immer noch. Der so wichtige taktile Akt, die gemahlenen Bohnen in den Kolben zu drücken und den Brühvorgang selbst einzuleiten, ist eine Freude, die auch nach Hunderten von Tassen nie endet.

Tatsache ist jedoch, dass nicht jeder Haushalt die Zeit oder Lust hat, jede einzelne Tasse Kaffee, die mit so viel Arbeit gebrüht wird, zu kennzeichnen, egal wie befriedigend diese Arbeit auch sein mag. Und wenn Sie auf der Suche nach etwas Automatisierterem sind, aber ohne Kompromisse bei Qualität, Vielseitigkeit oder Design einzugehen, ist es schwer, sich eine bessere Kaffeemaschine vorzustellen als die Delonghi Rivelia.

Wir haben die grüne Version zum Testen erhalten, und obwohl ihr das gebürstete Aluminium-Finish des Sage fehlt, hat sie Charakter und alles klickt und dreht sich mit Leichtigkeit und Anmut. Es ist eine elegante Maschine, daran besteht kein Zweifel, und das etwas schlankere Profil bedeutet, dass sie viel weniger Platz einnimmt als eine durchschnittliche Kaffeemaschine, vielen Dank.

Das kleine Display auf der Oberseite ist vertrauenswürdig und auch relativ reaktionsschnell. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Benutzerprofile anzulegen, von denen jedes das Karussell der verfügbaren Kaffeesorten gestalten sowie ihnen Namen und andere Besonderheiten geben kann. Insgesamt hat Delonghi die Benutzererfahrung hier auf den Punkt gebracht, und alles, vom Bohnenbehälteraufsatz (Sie erhalten zwei zum Hot-Swap) bis hin zum einfachen Scrollen, um den gesuchten Becher zu finden, ist glatt und elegant.

Er ist sowohl extrem kompakt als auch mit allem, was er braucht, mit einem Klick versehen. Letzteres mag albern klingen, aber wenn Sie an Sage und das Meer von Accessoires gewöhnt sind, die zur Aufbewahrung in kleinen Körben leben müssen, hat es etwas Erfrischendes, eine Kaffeemaschine zu verwenden, die alles, was sie braucht, angeschlossen, angeklickt und einsatzbereit hat. Die Rede ist auch von dem abnehmbaren 200-Milliliter-Milchbehälter, den Sie einfach abklicken und bei Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren können. Einen Cappuccino zuzubereiten ist so einfach, wie ihn aus dem Kühlschrank zu nehmen und nach vorne zu schnappen - fertig. Nein, der Schaum ist nicht ganz so groß, als wenn man ihn selbst gedämpft hätte, aber er ist verdammt nah dran.

Wie bereits erwähnt, können Sie zwischen den beiden Bohnenbehältern wechseln, die einen Wert von 250 Gramm fassen können. Die Idee ist, dass Sie zwei verschiedene Sorten Ihrer Lieblingsbohnen haben und es ist so einfach wie das Ein- und Ausschalten. Es ist eine ziemlich nette Ergänzung und es ist schwer, sich über zusätzliche Anpassungsoptionen zu beschweren. In jedem Fall gibt es zwei Schlüsseltechnologien, die sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihren Bohnen herausholen. Bead Adapt und LatteCrema. Es sind im Grunde nur Messgeräte und Sensoren, die bestimmen, wie Sie den meisten Geschmack aus der von Ihnen gewählten Bohne extrahieren und wie die Maschine am effektivsten mit der von Ihnen gewählten Milch arbeiten kann. Es ist ein einfaches Konzept, aber die Idee ist, den Kaffee mit den Komponenten, die Sie zusammengestellt haben, zu optimieren.

Auch die Reinigung ist relativ einfach. Ja, man muss immer noch die Härte seines Wassers mit einem kleinen lästigen pH-Streifen messen, man muss den Kalkfilter hin und wieder wechseln, und man bekommt auch eine Entkalkungslösung, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern, und ja, gelegentlich läuft heißes Wasser in die Tropfschale. Das ist alles ein bisschen ärgerlich, aber ich habe das Gefühl, dass diese Ärgernisse angesichts der Art und Weise, wie diese Art von Kaffeemaschinen konzipiert sind, gerade jetzt notwendig sind. Eines Tages werden wir einen Weg finden, eine Kaffeemaschine zu bauen, die praktisch keine Wartung benötigt, und alles in allem sind wir schon ziemlich nah dran.

Der Preis ist hoch, Sie können einen Rivelia für etwa 750 £ bekommen, aber für dieses Geld können Sie keinen Sage Barista Touch bekommen, und es ist wohl der engste Konkurrent hier. Das ist eine ziemliche Ersparnis, und für viele wird das Ergebnis sowohl automatisierter als auch genauso scharf sein. Denn der Kaffee schmeckt gut, das ist das Wichtigste, und das tut er auch. Das Aufheizen dauert 30 Sekunden, das Aufbrühen 35 Sekunden und es schmeckt gut. An dieser Stelle wird es ein wenig anekdotisch, denn ich bin kein Experte in diesem Sinne, ich trinke einfach viel Kaffee und kümmere mich sehr um die Bohnen, die ich kaufe, aber ich habe die Ergebnisse, die ich mit Rivelia erzielt habe, wirklich genossen.

Ob es die perfekte Kaffeemaschine für Sie ist, ist schwer zu sagen. Es gibt sicherlich billigere Alternativen, die auf umgebende Funktionen und Design verzichten, aber den scharfen Kern zu einem geringeren Preis beibehalten, aber der Rivelia ist ziemlich erstaunlich und ich habe jeden Tag damit genossen.