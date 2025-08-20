Deer & Boy wird 2026 auf PC und Konsolen erscheinen

Die Gamescom ist in vollem Gange und das bedeutet, dass auch einige spannende Shows stattfinden werden. Ein solches Beispiel ist die Future Games Show, die gerade abgeschlossen wurde und ein Update von Entwickler LifeLine Games über die bevorstehende Deer & Boy enthielt.

Uns wurde gerade mitgeteilt, dass Deer & Boy bereits 2026 erscheinen wird, und zwar nicht nur auf dem PC, da das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 erscheinen wird.

Für diejenigen, die mit Deer & Boy nicht vertraut sind: Dieses Spiel dreht sich um einen jungen Burschen, der von zu Hause weggelaufen ist, und ein Rehkitz, die eine ungewöhnliche Verbindung eingehen und sich zusammenschließen, um gemeinsam zu reisen, um ihrer aktuellen Realität zu entkommen. Im Laufe der Zeit und des Fortschreitens der Geschichte wächst das einst verängstigte Rehkitz zu einem mächtigen Reh heran, das dem Jungen sogar helfen kann, Hindernisse zu überwinden und ihm beim Wachstum zum Erwachsenen zu helfen.

Game Director Jayson Houdet äußerte sich zu Deer & Boy wie folgt: "Allen, die Deer & Boy Liebe gezeigt haben, danke ich von ganzem Herzen. Es bedeutet mir sehr viel zu sehen, dass so viele von euch von dem kleinen Einblick, den wir geteilt haben, berührt sind. Wir spüren das Gewicht eurer Erwartungen und setzen alles daran, unsere Vision zum Leben zu erwecken und etwas wirklich Bedeutendes mit euch zu teilen."

Es gibt noch kein festes Datum, wann Deer & Boy tatsächlich im Jahr 2026 erscheinen wird, aber ihr könnt euch den neuesten Trailer für das Spiel unten ansehen.