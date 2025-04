Declan Rice erklärt, wie er den zweiten Freistoß gegen Real Madrid verwandelte: "Was habe ich zu verlieren?"

HQ

Declan Rice war gestern Abend beim Sieg von Arsenal gegen Real Madrid der absolute Protagonist und erzielte zwei der drei Tore, beide durch Freistöße. Der englische defensive Mittelfeldspieler hatte in seiner Karriere noch nie einen Freistoß verwandelt, aber gestern traf er seine beiden Versuche und ist damit auch der erste Spieler in der Geschichte, der zwei Freistöße in einem K.-o.-Spiel der Champions League erzielte.

"Um ehrlich zu sein, bin ich nicht an all dieses Lob und die Medien gewöhnt und an die Leute, die sagen, wie gut die Freistöße waren", sagte der 25-jährige Spieler, der auf der Website von Arsenal zitiert wurde. "Ich habe sie jetzt ein paar Mal gesehen, aber ich denke, ich werde die ganze Nacht wach sein und mir das anschauen. Es ist ein unglaublicher Moment."

Rice erklärte, dass sein erstes Tor ihm das Selbstvertrauen gab, nur 12 Minuten später den zweiten Versuch zu machen. "Ich dachte nur: 'Warum nicht? Was habe ich zu verlieren?". Sein Treffer verschaffte Arsenal nicht nur einen riesigen Vorsprung vor dem Rückspiel, sondern schrieb auch in der Champions League Geschichte.

"In ein paar Jahren wird es mich wirklich treffen, dass das, was ich heute Abend getan habe, wirklich etwas Besonderes war", fügte er hinzu, zitiert von der BBC, obwohl er auch noch nichts als selbstverständlich ansieht und sagt, dass sie es von Spiel zu Spiel angehen müssen. "Selbst wenn wir 3:0 führen, ist die individuelle Qualität, die sie haben, beängstigend. Im Bernabeu passieren für sie besondere Dinge."