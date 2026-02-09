Der Film Clayface wurde verschoben

HQ

Ein weiteres DCU-Projekt wurde verzögert. Da Lanterns aus seinem frühen Sendeplatz 2026 verdrängt wurde, haben wir nun die Nachricht, dass auch der kommende Body Horror Clayface sein ursprüngliches Datum am 11. September 2026 verpasst.

Laut Bloody Disgusting wissen wir, dass Clayface stattdessen etwa sechs Wochen später, am 23. Oktober, erscheinen wird. Das verleiht ihm eine Veröffentlichung, die näher an Halloween liegt, was vielleicht das gruselige Element des Films noch verstärkt. Oder es könnte Warner Bros. sein, die einem Film einfach ein neues Datum geben. Wir haben keinen Grund für die Änderung erhalten, aber mit nur sechs Wochen Verzögerung können wir uns nicht vorstellen, dass es größere Produktionsprobleme mit Clayface geben wird.

Das nächste DCU-Projekt, das auf unsere Bildschirme kommt, wird Supergirl sein, das im Juni erscheint. Danach wird es mit ziemlicher Sicherheit Lanterns mit einem Spätsommertermin geben, und dann kann Clayface unser Jahr abrunden, bevor wir uns 2027 auf die mutigen neuen Schritte für das DCU begeben.