David Beckham wird nächste Woche zum Ritter geschlagen. Der legendäre englische Fußballer, eine Legende für Manchester United und fünfzehn Jahre lang Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wird unter dem Namen Sir David Beckham (und seiner Frau Victoria, Lady Beckham) bekannt sein. Mehrere Zeitungen in England wie The Sun oder The Times veröffentlichten am Freitag die Nachricht, obwohl dies von der britischen Krone erst nächste Woche offiziell bekannt gegeben wird, wobei der Rest der Empfänger am Geburtstag von König Charles geehrt wird.

Die Fans von Beckham, der 115 Länderspiele für England bestritt und nach Manchester United bei Real Madrid, AC Mailand, LA Galaxy und einem letzten Jahr bei Paris Saint-Germain (als er 2013 seine Karriere beendete) eine bemerkenswerte Karriere hinlegte, hatten viele Jahre lang gefordert, dass er zum Ritter geschlagen wird.

Im Jahr 2003 wurde er von Königin Elizabeth II. zum Officer of the British Empire ernannt. 19 Jahre später, bei ihrer Beerdigung, stand er 12 Stunden lang Schlange, um ihren Sarg zu sehen. Offenbar wäre er 2013 kurz davor gewesen, zum Ritter geschlagen zu werden, aber er war in ein Steuervermeidungssystem verwickelt.

Jetzt wird einer der besten englischen Spieler aller Zeiten und einer der größten Monarchisten die Anerkennung erhalten, die er sich immer gewünscht hat.