Dave McKean über Raptor: A Sokol Graphic Novel: "Ich hatte drei Ideenstränge"

Die Natur ist etwas, das uns ständig umgibt und dem wir normalerweise nicht viel Aufmerksamkeit schenken, weil sie immer da ist und ihren Alltag anders gestaltet als unser hektisches Leben. Aber wenn wir von ihr umgeben sind, dann aus einem bestimmten Grund: Wir brauchen sie zum Leben. Pflanzen geben uns Sauerstoff zum Atmen, Tiere haben ein eigenes Ökosystem, das wir zu unserem eigenen Vorteil stören. Dave McKean sprach auf der 25. Naples Comicon über eines seiner neuesten Werke, Raptor: A Sokol Graphic Novel, in dem die Natur ein wichtiger Teil seiner Inspiration ist. "Ich habe es aus drei Gedankensträngen geschrieben und illustriert", gestand er Gamereactor.

"Ich war sehr interessiert an einer Strömung von Nature Writing, Büchern über die Natur, aber auf eine sehr starke, fast politische Art und Weise, die die Sprache der Erde, der Ökologie beansprucht", erklärt die britische Autorin. "Es gibt vor allem einen Autor, Robert McFarlane, der im Mittelpunkt einer ganzen Reihe wunderbarer Bücher steht. Ich gehe jeden Tag spazieren und die Natur ist mir sehr wichtig.

Eine weitere seiner Inspirationen war der walisische Horrorautor Arthur Mappin. "Sein Leben war sehr bewegend, der Tod seiner Frau ließ ihn glauben, dass es eine andere Welt gab, einen anderen Ort, den er erreichen konnte, um sie wiederzusehen, eine übernatürliche Welt um uns herum. Ich glaube das nicht, aber er hatte in seiner Trauer das Gefühl, dass er sie erreichen konnte, und ich war wirklich bewegt von seiner Geschichte", sagt McKean.

Der dritte Zweig seiner Graphic Novel beschäftigt sich mit politischen Kräften und der chaotischen Welt um uns herum. "Ich wollte versuchen, mir einen Sinn daraus zu machen, nicht ein spezifisch politisches Buch schreiben. Ich denke, die Politik in England unterscheidet sich sehr von der Politik in Italien oder Amerika, es ist schwer zu verallgemeinern. Was ich für wahr halte, ist, dass in allen von ihnen das Geld korrumpiert und die gesamte Politik absolut korrumpiert", erklärt der Autor. "Diese drei Stränge schienen miteinander zu sprechen, und es wurde ein Buch.

