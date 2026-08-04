Dave Bautista spricht darüber, Kratos für Amazons God of War Serie zu werden

HQ

Die Suche nach einem neuen Kratos beginnt, nachdem der Schauspieler Ryan Hurst sich leider bei den Dreharbeiten zur Realverfilmung der Amazon Prime Video-Adaption verletzt hat. Es scheint bereits, dass Amazon sich für die neue Hauptrolle für seine God of War Besetzung entschieden hat, wobei Dave Bautista derzeit über die Rolle verhandelt.

Laut Deadline wird Bautista aufgrund seiner physischen Präsenz und seines Hintergrunds als Profi-Wrestler gescoutet, was es ihm ermöglichen würde, problemlos die Rolle des Kratos zu übernehmen. Hoffen wir, dass er auch einen Bart und weiße Körperbemalung tragen kann. Es wird angenommen, dass Bautista als Hursts Nachfolger besetzt würde, dies die Serie in eine andere Richtung führen könnte. Die Produktion von God of War bleibt pausiert, bis Prime Video einen neuen Schauspieler für die Hauptrolle finden kann.

Der Plan ist, beide bestellten Staffeln der God of War Serie direkt hintereinander zu drehen. Gestern haben wir erfahren, dass Ryan Hurst wahrscheinlich nicht die einzige große Rolle sein wird, die neu besetzt wird, denn vor Staffel 2 werden wir auch neue Gesichter für Atreus und Thrud sehen.