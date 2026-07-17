Kratos wird in der Live-Action-Serie God of War von Prime Video neu besetzt

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Ein Strich durch die Realverfilmung God of War -Serie von Prime Video wurde durcheinandergebracht, da bekannt wurde, dass die Serie gerade dabei ist, ihre Hauptfigur Kratos neu zu besetzen.

Während Ryan Hurst (Sons of Anarchy) ursprünglich ausgewählt wurde, um den berühmten Protagonisten des Santa Monica Studios zu spielen, berichtet Deadline, dass Hurst kürzlich am Set "schwer verletzt" wurde und nun ein Ersatzstar gefunden werden muss, um die Produktion fortzusetzen.

Laut dem Bericht hat sich Hurst bei einem Stunt einen Bizeps gerissen, wurde inzwischen operiert und befindet sich nun in der Genesung. Dies führte dazu, dass die Produktion auf unbestimmte Zeit pausiert wurde, bis eine Lösung gefunden wurde. Es wird erwähnt, dass Hursts Genesung wahrscheinlich etwa 4-6 Monate dauern wird, was darauf hindeutet, dass er erst 2027 wieder drehen kann, was länger ist, als die Produktion warten kann, bevor sie wieder aufgenommen werden kann, weshalb die Entscheidung besteht, Kratos in der Serie neu zu besetzen.

Es wird angemerkt, dass der aktuelle Plan eine Wiederaufnahme der Produktion Mitte Oktober ist, die Vorbereitungen beginnen Mitte August.

Kein Name wurde als Favorit für die Ersatzrolle des Kratos genannt, aber wir wissen, dass der Kinderdarsteller Callum Vinson voraussichtlich seine Rolle als Atreus erneut aufnimmt, auch wenn ein Großteil des bereits produzierten Filmmaterials wegen des neuen Kratos und des schnell alternden Vinson neu aufgenommen werden soll.