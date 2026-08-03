Amazons God of War will Atreus und Thrud für Staffel 2 neu besetzen

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Letzten Monat haben wir erfahren, dass God of War Schauspieler Ryan Hurst am Set der kommenden Prime Video-Adaption eine schwere Verletzung erlitten hat. Das führte dazu, dass Amazon die Entscheidung getroffen hat, Hurst neu zu besetzen, und es scheint, als sei Kratos nicht der einzige Charakter, der die Schauspieler wechselt, da die Serie Berichten zufolge auch nach einem älteren Atreus und Thrud für Staffel 2 sucht.

Dieser Bericht stammt über MP1st, das Besetzungsaufrufe für die zweite Staffel der God of War -Serie nennt, die nach Teenager-Versionen von "Joshua" und "Ruth" fragen, den Codenamen für Atreus bzw. Thrud. Das bedeutet, dass Callum Vinson und Island Austin, die derzeit die Figuren in der ersten Staffel von God of War spielen werden, wahrscheinlich nicht bleiben werden.

Es deutet auch darauf hin, dass wir die Ereignisse von God of War von 2018 in der ersten Staffel behandeln und dann zur Zeit von God of War: Ragnarök springen, wenn Staffel 2 beginnt. Zwischen den Spielen gibt es eine Zeitlücke, wodurch Atreus ziemlich älter wird, und es scheint, als würde die Serie das widerspiegeln. Ob das bedeutet, dass wir nur zwei Staffeln mit der Norse-Saga abdecken oder ob Amazon Ragnarök so in die Länge zieht wie The Last of Us die Ereignisse von Teil II um mehr als eine Staffel verlängert, ist unbekannt.