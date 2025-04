Datum und Uhrzeit der Halbfinalspiele der Conference League mit Chelsea und Betis

HQ

Die UEFA Conference League geht auf die Zielgerade nach dem Viertelfinale, das letzte Woche mit der ersten Niederlage von Chelsea in diesem Wettbewerb endete, 1:2 gegen Legia Warsawa, aber nicht genug, um den englischen Giganten zu eliminieren, der im dritten europäischen Wettbewerb mit 3:0 gewann.

Chelsea trifft im Halbfinale auf den schwedischen Klub Djurgårdens, einen Überraschungskandidaten des Wettbewerbs (sie sind 12. in der 16 Mannschaften umfassenden schwedischen Liga), der aber gestern Rapid Viena in einem Spiel, das in die Verlängerung ging, mit 4:1 besiegte.

In der Zwischenzeit hält der Sevilla-Klub Betis sein gutes Niveau in Europa und Spanien aufrecht und besiegte Jagiellonia mit 1:1, 3:1 nach Hin- und Rückspiel, und wird gegen Fiorentina gewinnen, das den slowenischen Klub NK Celje ausschaltete.

Conference League Halbfinale 2025

Donnerstag, 1. Mai, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Djurgårdens - Chelsea



Betis - Fiorentina



Donnerstag, 8. Mai, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ