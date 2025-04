Das Vereinigte Königreich wird Gastgeber der Frauen-Weltmeisterschaft 2035 sein, da es die einzige gültige Kandidatur ist

HQ

Das Vereinigte Königreich wird 2035 Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sein, weil es die einzige gültige Bewerbung war. FIFA-Präsident Gianni Infantino teilte dies am Donnerstag mit den Worten mit, dass die Bewerbungsfrist am vergangenen Montag abgelaufen sei und nur eine gemeinsame Bewerbung von England, Schottland, Wales und Nordirland rechtzeitig eingereicht worden sei... trotz des Interesses Spaniens, Gastgeber der Veranstaltung zu sein.

Aufgrund von Rotationsregeln waren nur Länder aus Europa oder Afrika gültig. Die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 findet in Brasilien statt, die nächste 2031 in den Vereinigten Staaten und vielleicht auch in anderen CONCACAF-Ländern.

Es ist seltsam, denn Rafael Louzán, der Präsident des spanischen Fußballverbands, sagte am vergangenen Freitag, dass man eine gemeinsame Kandidatur mit Portugal und Marokko plane, ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft der Männer 2030, und er sagte, dass die Frist an diesem Freitag sei. Aber es scheint, dass er sich entweder geirrt hat oder die FIFA bereits beschlossen hat, dass Großbritannien die Heimat der Weltmeisterschaft sein wird, die in zehn Jahren stattfinden wird, fast 70 Jahre nach der Männer-Weltmeisterschaft 1966.