Das umstrittenste Tor im türkischen Fußball: Hättest du es zugelassen?

HQ

Ein türkisches Fußballspiel zwischen Gaziantep und Eyüpspor in der Super Lig, der ersten Liga der Türkei, hat die Runde gemacht und eine Debatte ausgelöst wegen eines umstrittenen Tores, das in der 96. Minute erzielt wurde... ein Schuss, wenn der Torwart abgelenkt war, um einen Kampf zwischen anderen Spielern zu verhindern.

Das Tor (das zugelassen wurde, obwohl es das Spielergebnis nicht änderte: von 2:0 auf 2:1 im letzten Spielzug) fiel, weil Eyüpspors Torwart, der Brasilianer Marcos Felipe, zuvor bei Fluminense, seinen Platz verließ, als er versuchte, in einer Diskussion zwischen den beiden Spielern zu vermitteln. Dann nutzte Boateng aus Gaziantep die Gelegenheit und schoss ins leere Tor, ohne dass Felipe es bemerkte.

Die Eyüpspor-Spieler versuchten, den Schiedsrichter davon zu überzeugen, dass das Tor nicht zählen sollte, aber in Wirklichkeit brach der Schiedsrichter das Spiel trotz der heftigen Kämpfe zwischen den Spielern nicht ab. Felipe versuchte aus gutem Willen, den Kampf zu beenden und etwas Frieden zu bringen... und kassierte stattdessen ein Gegentor.

Das könnte ein einfacher Zufall sein, dass die beiden Spieler gestritten haben... Oder vielleicht war es eine der klügsten, aber unehrlichsten Taktiken, die je im Fußball gesehen wurde. Denkst du, der Schiedsrichter hätte das Match früher abbrechen sollen?