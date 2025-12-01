Das Sevilla-Derby wurde wegen auf den Fußballplatz geworfener Gegenstände abgebrochen, Sevilla könnte eine Strafe bekommen

HQ

Das Sevilla-Derby zwischen Real Betis und Sevilla, einer der größten Rivalitäten im spanischen Fußball, fand gestern Abend statt, wobei Betis Sevilla im Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Stadion, besiegte, und endete mit 0:2. Das Spiel musste für 18 Minuten unterbrochen werden, da einige Sevilla-Fans Gegenstände auf den Fußballplatz warfen.

"In der 79. Minute wurden mehrere Gegenstände vom North End auf das Spielfeld geworfen, speziell in Richtung des Bereichs, in dem sich die Gastmannschaft befand, obwohl keiner davon die Spieler traf. Unter den geworfenen Gegenständen waren Feuerzeuge und mehrere Wasserflaschen, einige davon voll", heißt es im Bericht von Schiedsrichter Munuera Montero.

LaLiga hat ein Protokoll für geworfene Objekte, und über die Lautsprecher wurde empfohlen, dass das Werfen von Objekten aufhören muss. Doch in der 86. Minute, "aufgrund des fortwährenden Werfens von Feuerzeugen und Wasserflaschen aus demselben Bereich, wurde das Spiel vorübergehend unterbrochen, und die Teams wurden angewiesen, in die Umkleideräume zurückzukehren".

In diesen Fällen werden Delegierte beider Teams sowie Offizielle von LaLiga und Sicherheitskräften darüber informiert, dass das Spiel endgültig abgebrochen wird, falls das Werfen von Gegenständen nicht aufhört. Während das Spiel 15 Minuten nach Bekanntgabe der vorübergehenden Sperre ohne weitere Zwischenfälle wieder aufgenommen wurde, könnte Sevilla nun aufgrund einer "Störung der Spielordnung" sanktioniert werden, so der spanische Fußballverband. Die Sanktionen konnten bis zu 6.000 € und die teilweise Schließung der Sportanlagen für ein Spiel reichen.