Das Rennen in der Premier League ist nach dem 1:1-Unentschieden von Nottingham Forest gegen Liverpool eröffnet und überholt Arsenal

Das Rennen um den Premier-League-Titel ist noch sehr offen. Liverpool führt immer noch sechs Punkte vor seinem dichten Verfolger und könnte drei weitere aus dem Spiel in der Hand haben, ja, aber Nottingham Forest ist nach einem 1:1-Unentschieden gestern Abend gegen die Reds wieder in den Kampf zurückgekehrt.

Forest ging nach acht Minuten durch einen Führungstreffer von Chris Wood früh in Führung, ein Ergebnis, das sich bis in die zweite Halbzeit fortsetzte. Liverpools Auswechslungen wenden das Blatt, das Tor von Diogo Jota wird von Kostas Tsimikas vorbereitet, nur 22 Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit. Doch nach einem spannenden Spiel endete die Partie mit dem zweiten Unentschieden in Folge für Liverpool, was beweist, dass niemand unverwundbar ist.

Wenn man sich die Statistiken ansieht, war das Ergebnis zu erwarten: In dieser Saison ist Tottenham Forest die Mannschaft, die in 17 von 21 Spielen öfter in der Startelf stand und den Torreigen eröffnete, während Liverpool in dieser Saison mehr Punkte aus verlorenen Positionen geholt hat als jede andere Mannschaft.

Nun führt Liverpool mit 47 Punkten, gefolgt von Nottingham Forest mit 41 Punkten und Arsenal mit 40 Punkten. Wenn Arsenal heute Abend um 20:00 Uhr GMT gegen Tottenham gewinnt, könnten sie ihren Abstand zu Liverpool auf nur noch drei Punkte verkürzen.