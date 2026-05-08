Das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und West Ham ist für die Tottenham-Fans eine "emotionale Verrenkung"

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Im verrückten Schlussabschnitt der Premier League wird sich eine ungewöhnliche Situation ereignen: Die Tottenham Hotspur-Fans könnten zum ersten Mal ihre Rivalen Arsenal anfeuern, denn ihre Nachbarn aus Nord-London könnten den Schlüssel für Tottenhams Überbleibsel in der Premier League haben... Aber es ist eine Pille, die für manche zu hart zu schlucken ist.

Tottenham und West Ham sind die beiden Teams, die derzeit um den Überleben in der Premier League kämpfen: Tottenham liegt mit 37 Punkten einen Punkt vorne, auf Platz 17; West Ham befindet sich mit 36 Punkten in der Abstiegszone. Und hier ist das Problem: Arsenal spielt am Samstag um 16:30 Uhr BST und 17:30 Uhr MESZ gegen West Ham.

Wenn Arsenal West Ham schlägt, hat Tottenham deutlich bessere Chancen, den Abstieg zu retten. Aber wenn West Ham Arsenal besiegt, wird Arsenal einen schweren Schlag für ihren Anspruch auf den Premier League erleiden... besonders nach dem 3:3-Unentschieden von Manchester City gegen Everton, das am Montag in letzter Sekunde erreicht wurde.

Die BBC fragte einige Spurs-Fans, und einige sind bereit, ihre Chancen auf den Abstieg aus der Premier League zu riskieren und werden West Ham anfeuern, um ihre Erzrivalen zu besiegen. "Einer meiner Spurs-Freunde sagte, sie würden Arsenal anfeuern. Ich dachte: 'Was redest du überhaupt!'", sagte ein Tottenham-Fan. "Persönlich würde ich nicht so weit gehen, Arsenal anzufeuern. Ich konnte mich dazu nicht durchringen."

Ein anderer Fan sagt jedoch, dass "Sicherheit wichtiger ist als Geplänkel", während ein anderer meinte, "viele Spurs-Fans hätten sich damit abgefunden, dass der Abstieg passieren würde", sodass dies nun "emotionale Verrenkungen" sei.

Was auch immer passiert, es ist sicher, dass das Spiel Arsenal gegen West Ham eines der wichtigsten Spiele der letzten Phase der Liga sein wird... Tottenham- und Manchester-City-Anhänger folgten ihm dicht.