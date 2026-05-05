Manchester City verliert Punkte gegen Everton im letzten Sprint der Premier League – wird Arsenal antworten?

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Die Arsenal-Fans atmeten erleichtert auf, als sie sahen, dass Manchester City nicht makellos ist und in dieser unglaublich engen Schlussphase der Premier League auch dem Druck nachgeben kann. Die Fans von Manchester City waren enttäuscht und besorgt, aber auch hoffnungsvoll, nachdem Jérémy Doku in den letzten Sekunden des Spiels gegen Everton einen Punkt rettete, in dem sie in den ersten 70 Minuten von 0:1 auf 1:3 zurücklagen und schließlich 3:3 endeten.

Dieses Ergebnis lässt Arsenal fünf Punkte vor Manchester City liegen, aber der Abstand wird zwei sein, wenn Manchester City das verspätete Spiel gegen Crystal Palace gewinnt, das nun für den 13. Mai angesetzt ist. Arsenal hat dank des 3:0-Sieges gegen Fulham die Oberhand und einen besseren Torschnitt, aber wenn sie eines der letzten drei Ligaspiele verlieren und City alle gewinnt, würde City trotzdem die Liga gewinnen... dank Dokus Tor in letzter Minute am Montag.

Bevorstehende Spiele in der Arsenal Premier League



Champions League: Atlético de Madrid (Heim) – 5. Mai



West Ham (Auswärtsspiel) – 10. Mai



Burnley (Heim) – 17. Mai



Crystal Palace (Auswärts) – 24. Mai



Bevorstehende Spiele der Manchester City Premier League



Brentford (Heim) – 9. Mai



Crystal Palace (Heim) – 13. Mai



FA-Cup-Finale: Chelsea – 16. Mai



Bournemouth (Auswärts) – 19. Mai



Aston Villa (Heim) – 24. Mai

