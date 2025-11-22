HQ

Birmingham City hat mit dem Design ihres neuen Stadions, das Birmingham City Powerhouse heißen wird und zur Saison 2030/31 eröffnet wird, für einen ziemlichen Schock gesorgt. Es wird 62.000 Sitzplätze haben, und das Überraschendste ist, dass das Design dem industriellen Erbe der Stadt Tribut zollt, mit 12 Schornsteintürmen.

Das Stadion mit den Türmen, die die Skyline von Birmingham dominieren werden, wird voraussichtlich "etwas Einzigartiges und Einzigartiges in einer der größten und manchmal übersehenen Regionen dieses Landes zu schaffen... Sie wird nicht mehr übersehen werden.

"Gemeinsam bringen wir diese Stadt und unseren Verein auf einen Weg zur Größe", sagte der Verein, der derzeit den elften Platz in der Championship, Englands zweiter Liga, belegt, doch es gibt große Hoffnungen auf einen Aufstieg in die höchste Liga nach dem Geld des neuen Vereinsbesitzers, der amerikanischen Fußballlegende Tomb Brady.

Das neue Stadion wird außerdem ein einziehbares Dach und einen beweglichen Spielfeld haben, der die Feier von NFL- und Rugbyspielen ermöglicht sowie für Konzerte genutzt werden kann. Das Stadion wurde in einem Video enthüllt, in dem Brady, der Schauspieler Paul Anderson von den Peaky Blinders und Real-Madrid-Star Jude Bellingham, ein Produkt der Akademie des Klubs, zu sehen waren.

Birmingham City spielte zuletzt 2011, 2008 und 2006 in der Premier League und blieb nur ein Jahr in der höchsten Spielklasse. Letztes Jahr stiegen sie aus der League One, der dritten Liga, auf.