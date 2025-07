Das nächste Masters 1000 in Toronto erleidet drei signifikante Rückfälle

HQ

Die ATP Masters 1000 Toronto 2025 oder Canadian Open sind nach Wimbledon das große Turnier im ATP-Zirkus und Teil einer Hartplatzsaison in Nordamerika, die bis zu den US Open Ende August führt. Es soll am 26. Juli losgehen, aber es wird drei sinnvolle Abwesenheiten geben: Jannik Sinner, Jack Draper und Novak Djokovic.

Die Nummer 1, 4 und 6 der Welt haben alle angekündigt, dass sie die Canadian Open verpassen werden. Damit sind Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Taylor Fritz, die Nummer 2, 3 und 4 der Welt, große Favoriten auf den Titel in Toronto. Den Platz der drei Spieler, die zurückgezogen haben, nehmen Carballés, Ofner und Safiullin ein.

Wir sollten jedoch andere Spieler nicht unterschätzen, die in diesem Jahr heiß auflaufen werden, wie Ben Shelton, Jakub Mensik oder Andrey Rublev. Im vergangenen Jahr gewann der Australier Alexei Popyrin, die aktuelle Nummer 24 der Welt, die Canadian Open, und 2022 Pablo Carreño Busta, derzeit die Nummer 92 der Welt. Glaubst du, dass einer der topgesetzten Spieler dieses Jahr den Sieg holen wird, oder wird es einen weiteren Überraschungssieger geben?