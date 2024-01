Das Micky-Maus-Horrorspiel wurde umbenannt, um sich von Neonazi-Ideologien zu distanzieren

HQ

Es dauerte nicht lange, bis sich Micky Maus in einigen wirklich ungewöhnlichen Situationen wiederfand, nachdem die Steamboat Willie -Version der Figur zum Jahreswechsel in der Öffentlichkeit gelandet war. Dazu gehörten Horrorfilme und sogar ein kommendes Horrorspiel, bekannt als Infestation 88, oder zumindest hieß es so.

Denn nachdem verschiedene Leute berichtet haben, dass sich der Name des Spiels auf Neonazi-Ideologien zu beziehen scheint, hat der Entwickler Nightmare Forge Games beschlossen, ihn zu ändern, um sich von solchen Überzeugungen zu distanzieren.

Nightmare Forge veröffentlichte folgendes Statement: " Unser Spiel "Infestation 88" spielt in den 1980er Jahren, wobei das Jahr 1988 einfach aufgrund seines symmetrischen Designs im Artwork/Logo des Spiels gewählt wurde. Leider waren uns keine zusätzlichen Bedeutungen der Zahl "88" bekannt. Nachdem wir jedoch davon erfahren haben, ändern wir den Namen des Spiels in "Infestation: Origins ". Wir entschuldigen uns für unsere Unwissenheit und wissen es zu schätzen, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, damit wir uns so schnell wie möglich darum kümmern konnten!"