Micky Maus ist der Star des Horrorspiels Infestation 88

Winnie the Pooh wurde bereits 2022 gemeinfrei, was dazu führte, dass wir Winnie the Pooh: Blood and Honey letztes Jahr bekamen. Dies ließ viele darüber fantasieren, was wir sehen würden, wenn Disneys Steamboat Willie und damit auch die Filmversion von Mickey Mouse im Jahr 2024 gemeinfrei würden. Nun, hier ist eine Kostprobe.

Ryan McCaffrey von IGN hat das Vergnügen, das episodische First-Person-Survival-Horror-Spiel Infestation 88 zu enthüllen. Das Konzept ist sehr bekannt, da bis zu vier Spieler Horden von Feinden besiegen und Ausbrüche verschiedener Art unterdrücken müssen. Was Sie noch nicht gesehen haben, ist der erste Bösewicht, der eingeführt wurde, weil es noch niemandem erlaubt war, ihn ohne Disneys Erlaubnis zu verwenden.

Das stimmt. Du kämpfst gegen eine furchteinflößendere Version von Steamboat Willies Mickey Mouse und seinen Schergen. Es ist völlig klar, dass die Entwickler von Nightmare Forge Games sich immer noch nicht sicher sind, wie legal dies ist, und den Zorn von Disneys Anwälten fürchten, wenn die Steam-Seite von Infestation 88 diese Nachricht vor allem anderen über das Spiel enthält:

"Dieses Spiel ist von Werken inspiriert, die jetzt gemeinfrei sind. Diese unabhängige Schöpfung wurde nicht von den ursprünglichen Autoren dieser Werke autorisiert, gesponsert oder anderweitig befürwortet. Alle Inhalte in diesem Spiel werden gemäß den entsprechenden gemeinfreien Richtlinien verwendet und sind nicht mit bestehenden Inhabern von geistigem Eigentum oder Marken verbunden, stehen in Verbindung mit diesen oder werden von diesen befürwortet."

Es hört sich sogar so an, als ob wir Winnie Puuh und andere beliebte Charaktere sehen könnten, wenn es später in diesem Jahr als Early Access startet, denn der Elevator Pitch lautet:

"(...) Du bist ein Kammerjäger, der finstere Seuchen behandelt, die durch verdrehte Versionen klassischer Charaktere und urbaner Legenden verursacht werden."

Klingt so, als würde Dead by Daylight irgendwann im Jahr 2024 einen Konkurrenten bekommen, es sei denn, dies ist der erste Hinweis darauf, wie hart Disney bereit ist, dafür zu kämpfen, dass Micky Maus nicht auf unkonventionelle Weise verwendet wird. Sie können das Spiel im Trailer unten in Aktion sehen.

Sieht Infestation 88 für Sie interessant aus? In welchen anderen Arten von Spielen, Filmen und TV-Shows möchtest du Micky Maus in Zukunft sehen? Mortal Kombat 1, Super Smash Bros., ein Horrorfilm oder was?