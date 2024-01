Micky Maus hat bereits seinen eigenen Horrorfilm

Nun, Micky Maus (oder zumindest eine Version von ihm) wurde in der Öffentlichkeit freigelassen, und weil den Leuten anscheinend nichts Interessantes einfällt, was sie mit einer Figur anfangen können, wenn sie überhaupt etwas mit ihr anfangen können, wurde Micky gerade in Horror-Schauplätze getaucht.

Wir haben bereits Infestation 88 gesehen, ein Horrorspiel, in dem Micky Maus versucht, Sie in Angst und Schrecken zu versetzen, und in Mickey's Mouse Trap ist die Stimmung sehr ähnlich. Wie Sie im Trailer unten sehen können, folgt dieses B-Movie einer Gruppe junger Erwachsener, die feststellen, wie sich ihre örtliche Spielhalle in eine Todesfalle verwandelt.

Es scheint größtenteils uninspiriert zu sein und wird wahrscheinlich so unvergesslich sein wie Winnie the Pooh: Blood and Honey, aber wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, eine Stunde und ein bisschen zu verbringen und einen Mickey-Mouse-Slasher sehen möchten, könnte dies das Richtige für Sie sein.