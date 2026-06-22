Das Met Office gibt im Vereinigten Königreich eine "Extreme Heat Warnung" heraus, wobei Temperaturen von über 38°C prognostiziert werden

HQ

Die Temperaturen und das Wetter im Vereinigten Königreich waren in den letzten Monaten gelinde gesagt ungleichmäßig und unvorhersehbar. Das Land hat gerade seinen heißesten Mai und Frühling in den Aufzeichnungen erlebt und damit einen früheren Rekord, der über 80 Jahre gehalten wurde, deutlich übertroffen. Dann kamen etwa drei Wochen, in denen die Temperaturen auf deutlich kühlere Standards sanken – tatsächlich überraschend niedrig für britische Sommerstandards –, und das steht kurz davor, sich erneut zu ändern.

Das Met Office, die britische Wetterorganisation, hat eine formelle Warnung vor "extremer Hitze" in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs herausgegeben, wo erwartet wird, dass der Temperaturrekord für Juni im Land bald gebrochen wird.

Die Prognose erwartet, dass in einigen Gebieten die Temperaturen bis zu 38 °C erreichen werden, wobei Südengland voraussichtlich die Haupthitze ausgesetzt ist und London besonders heiß zu sein scheint. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen dem 23. und 25. Juni ihren Höhepunkt erreichen, wobei die beiden letztgenannten Tage die wärmsten der Gruppen sein sollen und der Juni-Rekord gebrochen werden droht. Zum Vergleich: Der aktuelle Juni-Temperaturrekord erreichte 1957 und 1976 mit 35,6 °C, wobei erwartet wird, dass die Temperaturen diesen um etwa 2 °C übersteigen werden.

Das Met Office rechnet außerdem mit tropischen Nächten, was bedeutet, dass die Temperaturen nicht unter 20 °C fallen, mit hohen Taupunkten, die ebenfalls zu sehr feuchten Tagen und Nächten führen.

Angesichts eines Gesundheitsrisikos gab Tom Crabtree, stellvertretender Chefwetterwetter des Met Office, eine Erklärung ab, in der er auf die Gefahren der kommenden Tage hinwies.

"Die vorhergesagte Hitzewelle entwickelt sich zu einem einflussreichen schweren Wetterereignis mit rekordverdächtigen Junitemperaturen und sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Die Kombination aus Wärme und Luftfeuchtigkeit wird bedrückend sein und Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, von der öffentlichen Gesundheit und Infrastruktur bis hin zu Strom- und Wasserversorgung.

"Neben sehr hohen Tagestemperaturen wird es aufeinanderfolgende Nächte geben, in denen die Temperaturen nicht unter 20°C fallen, was als tropische Nacht bezeichnet wird. Das wird es den Menschen sehr schwer machen, sich von der Tageshitze zu erholen, was die Auswirkungen des Hitzestresses verschärft."