Das Vereinigte Königreich bricht erneut einen Temperaturrekord im Mai und Frühling, einen Tag nachdem er 82 Jahre lang den Rekord gebrochen hat

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Erst gestern haben wir die rekordverdächtige Hitze angesprochen, die das Vereinigte Königreich am Bankfeiertagmontag erlebte, wobei das Land Temperaturen verzeichnete, die die früheren Mai- und Frühlingstemperaturen übertroffen und einen neuen Hitzestandard setzten, den höchsten Rekord der Saison und des Monats.

Die höchste Temperatur, die gemessen wurde, wurde in den Kew Gardens im Osten Londons festgestellt, wo 34,8 °C erreicht wurden – ein Rekord, der etwa 2 °C wärmer ist als die ehemals gemeinsam heißesten Tage im Mai und Frühling, die 1922 und 1944 gemessen wurden, was bedeutet, dass der Rekord seit 82 Jahren Bestand hat. Es war gerade zum zweiten Tag in Folge zertrümmert...

Wir haben im gestrigen Bericht festgestellt, dass die Daten vorläufig waren, sowohl weil die Daten überprüft werden mussten, als auch weil der 26. Mai (Dienstag) ebenfalls ein heißer Hitzer werden sollte – und das war er wirklich.

Das Met Office berichtete nun, dass der 26. Mai in Kew Gardens mit 35,1°C erreichte, wobei Heathrow ebenfalls einen Wert verzeichnete, der den Rekord vom Montag übertraf, mit einem Betrag von 35,0°C. Es gab auch mehrere andere Gebiete mit sengenden Temperaturen, wobei Middlesex 34,7 °C, Warwickshire 34,1 °C und Hereford & Worcester 33,6 °C erreichten.

Das alles geschieht, während der Übergang zwischen dem 25. und 26. Mai uns auch die höchste Mindesttemperatur aller Zeiten im Mai brachte, denn selbst nachts fiel die Hitze am Kenley Airfield nicht unter 21,3°C, was zu einer tropischen Nacht führte (in der die Temperaturen nicht unter 20°C fallen).

Auch diese Daten müssen überprüft werden, daher bleiben sie vorerst ein vorläufiger Rekord.