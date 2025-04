Das Los Angeles Dodgers Stadium wird bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles Baseball ausrichten, wie andere Austragungsorte bestätigt haben

HQ

Bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles werden neue und wiederkehrende Sportarten wie Flag Football, Cricket (zum ersten Mal seit 1900 wieder dabei) und Baseball (die nur sporadisch auftreten, darunter Tokio 2020 und Peking 2008) eingeführt. Es macht Sinn, dass Baseball in den USA ins Rampenlicht rückt, und diese Woche wurde es als Austragungsort des olympischen Wettbewerbs bestätigt: Es wird eines der emblematischsten Baseballstadien sein, das Dodger Stadium.

Die Los Angeles Dodgers sind natürlich der amtierende Meister in der Major League Baseball, nachdem sie die New York Yankees in der World Series 2024 besiegt haben. Bei der Planung eines olympischen Wettbewerbs in einem MLB-Stadion ergibt sich jedoch ein Problem: Die Spiele finden mitten in der regulären MLB-Saison statt, was bedeutet, dass MLB-Spieler, einige der besten des Sports, nicht teilnehmen. Das könnte sich jedoch ändern, da Rob Manfred, MLB-Commissioner, sagte, dass die Idee, die Major-League-Saison während der Olympischen Spiele zu pausieren, diskutiert wurde.

Andere Sportstätten in Los Angeles und der kalifornischen Region wurden diese Woche bestätigt, darunter das Peacock Theatre für Boxen (das nach einem Vertrag mit dem neu gegründeten World Boxing Federation zurückkehrt), Venice Beach für Triathlon, Cricket auf dem Messegelände in Pomona und sogar das Gelände der Universal Studios, das für Squash genutzt wird.