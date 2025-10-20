"Das ist der Grund, warum dich jeder hasst": Vinícius Jr. spielt die Hauptrolle bei einem weiteren umstrittenen Sieg von Real Madrid

HQ

Real Madrid behauptet in der Woche des Clásico (Sonntag, 26. Oktober) mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen den Nachbarn Getafe die Führung in der LaLiga. Erneut erzielte Kylian Mbappé den Siegtreffer, erneut nach Vorlage von Arda Güler, der eingewechselt wurde, obwohl er derzeit einer der besten Spieler der Mannschaft ist... und wieder einmal gab es Kontroversen um Vinícius Jr.

Vinícius, der von der Bank kam, erzielte weder ein Tor noch eine Vorlage, war aber maßgeblich am Spiel beteiligt, als er die beiden Roten Karten erzwang, die Getafe in der Schlussphase des Spiels sah. Eine davon war eine glatte Rote Karte gegen Allan Nyom (nur 44 Sekunden nach seiner Einwechslung) für einen Ellbogenschlag gegen den Brasilianer. Sieben Minuten später wurde auch Álex Sancris für ein weiteres Tackling gegen Vinícius mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt.

Während des Spiels, nach dem zweiten Platzverweis, schrie Getafe-Außenverteidiger Juan Iglesias Vinícius an: "Deshalb hassen dich alle. Lerne von deinen Teamkollegen", wie sie von den Movistar-Kameras aufgenommen wurden.

Später sagte Iglesias den Reportern: "Im Fußball gibt es viele Zwischenfälle, viele Streitigkeiten. Das sind Dinge, die mit dem Fußball einhergehen, aber es gibt Dinge, die nicht erlaubt werden dürfen, Dinge, die respektiert werden müssen. Du musst deinen Gegner respektieren, du musst die Menschen respektieren. Und wenn sie nicht respektiert werden, sprühen diese Funken, die niemand mag."

Während der spannenden Partie kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Vinícius und den Getafe-Spielern Iglesias und Kiko Femenías. Und laut Getafe-Trainer José Bordalás ging Vinícius auf ihn zu und verspottete ihn mit den Worten ironisch "gute Auswechslung", womit er sich auf den Platzverweis von Nyom nach weniger als einer Minute bezog. Währenddessen verspotteten die Zuschauer von Getafe Vinícius und riefen "Balón de Playa " (Strandball), ein beliebter Sprechgesang, nachdem er 2024 den Ballon d'Or verloren hatte.