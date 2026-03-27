Das iranische Sportministerium wird Vereine und Nationalmannschaften verbieten, in feindlichen Ländern zu spielen

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Fast einen Monat nach Beginn des Krieges im Iran hat das iranische Sportministerium Nationalmannschaften und Vereinen bis auf Weiteres verboten, in Länder zu reisen, die sie als feindlich ansehen. Das ist ein weiteres Hindernis in der täglich unwahrscheinlicheren Teilnahme Irans an der FIFA-Weltmeisterschaft, wo sie im Juni in den USA antreten sollen. Der Iran versucht, seine Spiele nach Mexiko zu verlegen, aber das ist laut Experten unwahrscheinlich, da alle logistischen Schwierigkeiten alle Teams ihrer Gruppe betreffen.

Die Anordnung wurde jedoch vom iranischen Minister direkt vor einem AFC Champions League Achtelfinale zwischen Tractor und Shabab Al Ahli aus Dubai erlassen, das nächsten Monat in Saudi-Arabien stattfinden sollte. Eine Liste der als feindlich eingestuften Länder wurde nicht veröffentlicht, und die Anordnung erwähnte die Weltmeisterschaft nicht.

"Die Anwesenheit nationaler und Vereinsmannschaften in Ländern, die als feindlich gelten und die Sicherheit iranischer Athleten und Teammitglieder nicht gewährleisten können, ist bis auf Weiteres verboten", erklärte das Ministerium, und die Fußballverbände und Vereine werden dafür verantwortlich sein, den Asiatischen Fußballverband über die Verlegung der Spiele zu informieren.